9월 1일까지 할인 판매…지역 어민과 상생 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡 로켓프레시가 22일부터 내달 1일까지 ‘가을 꽃게 기획전’을 연다고 밝혔다.

올해는 산지직송 지역을 신진도, 격포, 법성포, 신안, 진도 등 5곳으로 확대한다. 매입 물량을 지난해 꽃게철 대비 2배 가까이 늘린다.

주요 상품은, 피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 3㎏, 서해안 일품 햇꽃게 3㎏, 어부심 서해안 햇꽃게 2㎏ 등이다.

22일부터 24일까지 3일간 카드할인 적용 시 100g당 760원에 판매한다. 25일부터 내달 1일까지는 카드할인 적용 시 100g당 990원에 판매한다.

특히 피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 3kg 상품은 QR코드를 통해 생산지, 포장일자, 생산자 정보를 확인할 수 있다.

쿠팡 산지직송은 진도, 완도 등 전국 산지의 수산물을 반나절 만에 최대 400~500㎞ 떨어진 고객에게 배송하는 서비스다. 새벽 하역된 꽃게는 미니물류센터에서 검수, 포장, 송장 부착 후 배송 캠프로 이동해 다음 날 새벽 도착한다.

쿠팡 관계자는 “지난해 완판 성공으로 물량을 2배 늘리고 산지를 확대해 소비자 혜택을 강화할 계획”이라며 “지역 어민의 판로 확대와 상생을 통한 지역 동반 성장도 기대된다”고 말했다.