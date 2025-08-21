민생복지·미래도약 투자에 ‘초점’ 올해 예산 총 5조7787억원 규모

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 2025년도 제2회 추가경정예산으로 4469억원을 편성했다. 본예산과 제1회 추경에서 편성된 5조3318억원을 포함하면 올해 예산은 5조7787억원으로 늘었다.

주요 재원은 보통교부세 748억원, 순세계잉여금 381억원, 국고보조금 2918억원이다. 회계별로는 일반회계 4385억원, 특별회계 84억원이 증액됐다.

이번 추경은 정부의 민생회복 소비쿠폰 대응 예산과 함께 시민의 삶의 질과 도시 품격을 높이고 미래를 준비하기 위한 각종 현안사업을 추진하는 데 초점을 뒀다.

주요 분야별 세부사업 편성 내용은 ▷민생회복 소비쿠폰 사업 3014억원 ▷시민이 행복한 민생복지 595억원 ▷품격을 높이는 도시환경 개선 564억원 ▷내일을 준비하는 경제·현안 사업 296억원이다.

울산시는 신속한 민생회복 소비쿠폰 사업 추진을 위해 시와 구·군과의 지방비 분담비율이 일반적으로 50%씩인 상황에서 80%를 분담하기로 하고 시비 246억원을 편성했다.

구체적인 예산 사업 내용은 ▷시립아이돌봄센터와 부모소통센터 설치 ▷어린이 복합 교육놀이공간 조성 ▷전국 최초 주거특화형 청년센터 설치 ▷장애인체육관 기능 보강 ▷어르신 스포츠 활동 지원 ▷국제정원박람회장 조성 ▷남산로 문화광장 조성 ▷에너시티 인공지능(AI) 기반 구축 ▷자동차·화학산업 지원 등이다.

김두겸 울산시장은 21일 제2회 추가경정예산 언론 브리핑에서 “이번 추가경정예산안은 시민의 행복한 오늘과 더 살기 좋은 내일의 울산을 만들기 위한 소중한 투자”라고 설명했다.

제2회 추경예산안은 울산광역시의회 임시회 심의를 거쳐 내달 초에 확정된다.