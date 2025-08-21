서초구, 우리동네 대기질 알림 서비스 본격 제공...카카오톡으로 매주 대기질 캘린더 제공, 미세먼지‧초미세먼지 나쁨이나 오존주의보 등 실시간 안내

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 주민들의 건강을 보호하고 안전한 야외활동을 돕기 위해 8월부터 전 주민을 대상으로 ‘우리동네 대기질 알림 서비스’를 본격 추진한다.

‘우리동네 대기질 알림 서비스’는 내 집 앞, 출근길, 우리 아이 학교 등 생활 밀접한 곳의 미세먼지 등 공기질 정보를 카카오톡 알림을 통해 알려주는 서비스다. 지역 내 108개 장소에 있는 대기질 측정 센서를 통해 ‘국소 지역’의 환경 데이터를 알 수 있는 것이 특징이다.

알림을 신청하면 매주 대기질 주간예보와 함께 미세먼지‧초미세먼지가 나쁨일 때 알림을 보내준다. 대기질 측정 센서를 통해 10분 단위로 수집한 환경 데이터에 인공지능 분석 모델을 적용해 오염 수준을 사전에 제공하는 것이다. 주민들은 이를 통해 야외 활동이나 건강관리 계획을 효율적으로 세울 수 있다.

앞서 구는 이 같은 미세먼지 세밀 측정시스템인 ‘통합대기환경 관리시스템’을 2020년부터 운영해 왔다. 덕분에 5년간 수집된 방대한 데이터를 토대로 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 오존(O₃) 등 주요 대기오염물질의 특성을 분석해 시간대별‧지역별로 정밀한 예측이 가능해졌다.

구는 지난해 어린이집과 대형 비산먼지 발생 공사장을 대상으로 ‘우리동네 대기질 사전 예보 서비스’를 시범 운영해 큰 호응을 얻은 바 있다. 올해부터는 이 서비스를 전체 주민으로 확대해 누구나 대기 정보를 손쉽게 확인하고 대기질 악화에 맞춰 즉각적으로 행동할 수 있도록 했다. 또, 여름철 증가하는 오존 오염에 대응하기 위해 오존주의보 실시간 발령 및 해제 알림도 새롭게 도입했다.

알림 서비스 신청은 서초구 통합대기환경시스템 홈페이지에서 누구나 가능하다. 특히 미세먼지 등에 취약한 어르신들이 환경정보를 적극 활용하도록 60세 이상 알림 신청자에게는 구립시설, 탄소제로샵 등에서 사용할 수 있는 ‘서초코인’ 5코인의 혜택도 준다.

전성수 서초구청장은 “대기질 수치는 생명과 건강을 지키는 중요한 정보”라며, “이번 ‘우리동네 대기질 알림 서비스’를 통해 모든 주민이 언제 어디서나 대기오염 상황을 쉽게 확인하고, 건강을 지키는 행동을 실천할 수 있도록 돕겠다”고 강조했다.