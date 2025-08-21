보증금임대료 부담 없는 창업 기회 제공… 창업교육·컨설팅도 지원 8월 27일부터 9월 10일 18시까지 접수...접수시작일 기준 19세~39세 청년 지원 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 노원청년가게 14호점 운영자를 모집한다고 밝혔다.

노원청년가게는 창업을 꿈꾸는 청년들이 임대료 부담 없이 직접 점포를 운영해 볼 수 있도록 기회를 제공하고 있다. 창업 과정에서 겪는 높은 임대료와 시설투자 부담을 줄이고, 실제 운영 경험을 통해 창업 역량을 키울 수 있도록 돕기 위해서다.

지난 2020년 공공기관 유휴공간을 임대해 주는 것으로 시작해 현재 16호점까지 확대됐다. 카페, 미술교육&클래스, 디자인 스튜디오, 자개공예 공방, 체형교정센터, 파티용품샵 등 청년들의 참신한 아이디어가 담긴 다양한 업종으로 운영되고 있다.

이번에 모집하는 청년가게 14호점은 공릉동 소재 민간상가로, 33㎡(10평)규모다. 업종은 커피숍, 편의점, 요식업을 제외한 자율업종을 모집한다. 구는 임대료 전액을 지원하며, 리모델링 비용과 물품 구입은 창업자가 부담한다. 계약기간은 1년이며, 운영 성과에 따라 1년 연장이 가능하다.

모집기간은 8월 27일부터 9월 10일 오후 6시까지다. 신청 자격은 8월 27일 접수 시작일 기준 19~39세의 개인 혹은 2명 이하의 팀으로 사업자 등록에 결격사유가 없어야 한다. 신청에 거주지 제한은 없으나 노원구 외 거주자의 경우 운영 협약 체결 후 6개월 이내 노원구로 주소지를 이전해야 한다.

희망자는 노원구청 홈페이지를 통해 신청 자격과 제출서류를 확인하고, 담당자 이메일을 통해 필요서류를 제출하면 된다. 구는 심의위원회의 심사를 거쳐 9월 23일 운영자 선정 결과를 발표하고, 계약 절차를 마친 후 11월 1일 운영을 시작하도록 할 예정이다.

9월 3일 오후 2시에는 청년가게 14호점을 현장 방문할 수 있다. 실제 운영 공간을 살펴볼 수 있는 기회로, 사전에 이메일로 신청하면 참여할 수 있다.

청년가게 사업은 그 효과성이 현장에서 입증되고 있다. 계약이 만료된 14호점 운영자는 “청년가게에서 쌓은 경험과 노하우가 창업에 큰 힘이 됐다”며 현재 새로운 매장을 준비 중이다. 또 다른 사례로, 섬유공예공방 5호점 운영자는 국내 활동을 넘어 ‘2025 파리 코리아 엑스포’와 세계 3대 공예 박람회인 ‘메종 앤 오브제 파리’에 연이어 참가하는 등 창업가로서의 역량과 가능성을 키워나가고 있다.

오승록 노원구청장은 “청년 창업가에게 가장 필요한 것은 운영 경험과 시행착오를 겪어볼 기회”라며 “열정 있는 청년들의 관심과 지원 바란다”고 말했다.