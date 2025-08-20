[헤럴드경제=김성훈 기자] 세계적 인기를 끌고 있는 캐릭터 인형 ‘라부부’를 팔고 있는 중국 기업 팝마트의 매출이 폭발적으로 증가하고 있다.

팝마트는 19일 실적 발표에서 올해 상반기 매출이 지난해 상반기(45억5800만 위안)보다 204%나 급증한 138억8000만 위안(약 2조7000억 원)으로 집계됐다고 밝혔다. 작년 상반기 성장률(62%)보다 훨씬 가파른 성장세를 보인 것이다.

상반기 순이익도 397% 폭증한 45억7000만 위안(약 8900억 원)을 기록했다.

실적 폭발은 라부부를 비롯한 캐릭터 인형 수요가 크게 늘어난 것이 원인인데, 특히 수익성 높은 해외 시장의 성장세가 높은 것으로 분석된다.

팝마트의 왕닝 최고경영자(CEO)는 20일 콘퍼런스콜에서 올해 매출 목표가 200억 위안(약 3조8940억원)이었다며 “지금은 300억 위안(약 5조8430억 원) 달성도 매우 쉬울 것 같다”고 말했다.

그는 “해외 시장을 여전히 긍정적으로 보고 있고, 성장 여력이 여전히 크다고 생각한다”며 올해 북미와 아시아태평양 지역 매출 합계는 지난해 중국 매출과 같은 수준이 될 것이라고 전망했다.

팝마트는 현재 해외 매장이 140곳인데 연말에는 200곳 이상으로 늘리겠다는 계획이다. 현재 매장 약 40곳이 있는 미국에서는 올해 말까지 10곳 이상이 새로 문을 열게 될 것이라고 했다. 중동과 중부 유럽, 중남미 등 신흥시장의 매장 확대도 검토 중이다.

왕 CEO는 이번 주에 스마트폰에 걸 수 있는 크기의 라부부 미니 버전도 출시할 계획이라고 밝혔다.

기대감이 높아지자 팝마트 주가는 이날 홍콩 증시에서 11% 급등해 2020년 12월 상장 이후 최고가를 기록했다. 올해 들어서만 무려 213% 올랐다.

팝마트의 성장성에 대한 전망은 엇갈린다. 씨티그룹 리디아 링 애널리스트는 “팝마트는 지식재산(IP) 증대와 영업 측면에서 강한 역량을 갖고 있고 견고한 성장 모멘텀인 해외 시장 확대로 하반기에 지속될 것”이라고 밝혔다. 반면 글로벌 펀드평가사인 모닝스타의 제프 장 애널리스트는 팝마트의 주요 캐릭터가 장기적 인기를 유지할 수 있을지는 여전히 불확실성이 크다고 평가했다.

왕 CEO가 2010년 창업한 팝마트는 캐릭터 인형 ‘라부부’의 세계적 인기로 돌풍을 일으키고 있는 회사다. 라부부는 그룹 블랙핑크의 리사와 팝스타 리한나 등이 SNS에 소개하면서 인기가 높아졌다.