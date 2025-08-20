올해의 평생학습인 1명·기관 1개소…9월 2일까지 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 ‘제8회 구리시 평생학습대상’을 선발한다.

구리시 평생학습대상 선발은 평생학습의 가치를 실천하고, 지역사회에 긍정적인 영향을 끼친 개인과 기관을 발굴해 격려하기 위해 진행하는 행사다.

모집은 2개 부문으로 평생학습 참여를 통해 삶의 질을 높이고 타인에게 긍정적인 영향을 준 올해의 평생학습인 1명과 지역사회와의 협력과 우수한 프로그램 운영으로 평생학습 활성화에 기여한 올해의 평생학습 기관(단체) 1개소다.

후보 추천과 접수는 8월 20일부터 9월 2일까지이며, 심사를 거쳐 오는 9월 15일 최종 수상자를 발표할 예정이다. 선정된 개인과 기관은 9월 27일, ‘제19회 구리시 평생학습축제’ 기념식에서 평생학습 대상을 받게 된다.

백경현 시장은 “구리시 평생학습대상은 개인의 배움과 성장이 지역사회 발전으로 이어지는 선순환 구조를 조명하고자 하는 취지에서 마련했다”며, “많은 관심과 참여를 통해 평생학습의 감동적인 이야기들이 널리 알려지길 바란다”고 말했다.

제8회 구리시 평생학습대상에 대한 자세한 정보와 신청 방법은 구리시 평생학습포털 ‘소식정보-평생학습소식’을 통해 확인할 수 있다. 문의사항은 구리시 평생학습과로 하면 상담이 가능하다.