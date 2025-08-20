벌집 발견 시 119나 전문가의 도움을 받아 제거

[헤럴드경제=이태형 기자]여름을 지나며 벌의 개체 수가 늘고, 특히 8월 중순 이후로 벌의 활동이 왕성해지는 만큼 벌 쏘임 예방에 주의가 요구된다.

행정안전부는 8월 중순 이후 벌들의 활동이 가장 왕성한 시기로, 연중 가장 많은 벌쏘임 환자가 발생한다며 20일 주의를 당부했다.

행안부에 따르면, 최근 5년간(2020~2024년) 벌 쏘임으로 치료를 받은 환자는 총 9만1401명이다. 2022년에는 2만명이 넘는 벌 쏘임 환자가 발생했고, 2023년을 제외하면 벌 쏘임 환자 수는 해마다 증가하는 추세이다.

연령대별로는 60대가 2만6590명(29%)으로 가장 많았고, 50대가 2만2398명(25%), 70대 1만1571명(13%), 40대 1만1417명(12%) 순이다.

특히, 등산이나 텃밭 가꾸기, 농사일 등으로 야외 활동이 많은 50대 이상에서 전체 벌 쏘임 사고의 71%가 발생했다.

벌 쏘임 사고를 예방하기 위해서는 벌이 천적으로 인식하는 어두운색보다 밝은 계열의 옷을 입고, 챙 넓은 모자와 긴 옷으로 피부 노출을 최소화한다.

향이 강한 향수나 화장품, 달콤한 음료도 벌을 유인하기 쉬우므로 주의하고, 야외에서 벌이 모여 있거나 땅속, 나뭇가지 등에서 벌들이 드나드는 모습이 보이면 벌집이 있을 수 있으니 접근을 피한다.

벌집을 발견했을 경우 119나 전문가의 도움을 받고, 실수로 벌집을 건드렸을 때는 팔을 휘두르며 벌을 자극하지 말고, 머리를 보호하며 즉시 그 자리를 벗어난다.

황기연 행안부 예방정책국장은 “8월 중순부터 벌의 활동이 왕성해지는 만큼, 야외 활동 시 주변을 잘 살피는 등 벌 쏘임에 각별히 유의해 주시기 바란다”고 당부했다.