[헤럴드경제=최원혁 기자] 간호사의 문신(타투)을 두고 ‘직업상 맞느냐’를 묻는 글이 온라인에 올라와 치열한 논쟁이 벌어지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에 ‘간호사가 팔에 타투해도 되냐?’는 제목의 글이 올라왔다.

직업이 공무원이라는 글쓴이 A씨는 소개팅 자리에서 만난 여성 간호사의 팔에서 선명한 타투를 보고 당혹스러웠던 경험을 털어놨다.

A씨는 “간호사와 소개팅을 했다. 기대 많이 했는데 만나자마자 팔에 타투(문신) 보이는 순간 정이 떨어졌다”며 “간호사라면 환자들한테 따뜻하고 깔끔한 이미지가 떠올랐는데 팔에 새까만 타투 있는 거 보니까 내가 잘못 만난 건가 싶었다”고 했다.

간호사라는 직업에 타투는 어울리지 않는다는 A씨는 “간호사라 하면 환자에게 따뜻하고 깔끔한 이미지를 떠올리는데, 팔에 까만 타투가 있으니 신뢰가 깨지는 것 같았다”며 “주사 놓을 때마다 환자가 타투를 보게 되면 과연 안심될까 싶더라”고 적었다.

그는 “공무원처럼 복장이나 이미지 관리가 필요한 직업 아닌가”라며 “내가 보수적인 건지, 세상이 바뀐 건지 모르겠다”고 덧붙였다.

누리꾼들의 반응은 크게 엇갈렸다. 대부분의 누리꾼들은 “문신한 사람들 보면 선입견이 생기기는 한다”, “한국 사회에서 타투는 여전히 부정적인 시선이 강하다”, “치료 받고 싶지는 않다”며 A씨의 의견에 공감했다.

반면 다른 누리꾼들은 “타투 안 되는 직업이 따로 있나”, “타투는 개인의 자유인데 직업으로 제약하는 건 과하다”, “작은 레터링이나 패션 타투 정도는 문제 될 게 없다”, “타투를 선택했다면 사회적 시선을 감수하는 것도 본인 몫”이라는 반응도 나왔다.

한국에서는 비의료인의 문신 시술은 불법으로 규정돼 있다. 현행법상 의료인만이 문신 시술을 할 수 있으며 문신사 등 비의료인이 시술하는 경우 불법이다.

국회에서는 비의료인에게도 합법적으로 문신 시술을 허용하는 내용의 ‘문신사 통합법’ 재상정이 추진될 예정이다.