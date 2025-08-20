100억 달러 투자해 인텔 지분 10% 확보 계획 손정의, 인텔 2% 취득…파운드리 인수 논의도

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국을 대표하는 반도체 기업인 인텔에 보조금을 주는 대가로 회사 지분을 인수할 예정인 것으로 나타났다. 인텔 지분 10% 확보를 추진하는 트럼프 정부가 비슷한 방식으로 삼성전자와 TSMC 등에 대한 지분 취득을 검토하고 있어 파장이 예상된다.

하워드 러트닉(사진) 미국 상무부 장관은 19일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 미국 반도체지원법(CHIPS Act·칩스법)에 따른 보조금을 활용해 인텔 지분 확보를 시도하고 있다고 밝혔다. 인텔이 미국 정부로부터 지급받는 보조금은 109억 달러(약 15조1000억원)로 보조금이 전액 지급될 경우 미국 정부가 취득하는 인텔 지분은 약 10%에 이른다. 이 조치가 실행되면 트럼프 행정부는 인텔의 최대주주가 될 수 있다는 분석이 제기된다.

러트닉 장관은 “우리는 (전임) 바이든 행정부 때 약속한 돈을 제공할 것이다. 그 대가로 지분을 얻을 것이며, 미국 납세자를 위한 좋은 이익을 얻을 것”이라고 강조했다. 그는 “칩스법은 단순히 부유한 기업에 돈을 주는 것이었다”고 비판하며 “미국이 왜 TSMC 같은 기업에 돈을 주나. TSMC는 1조 달러 가치의 기업”이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘바이든 대통령이 주려 했던 돈을 미국인을 위한 지분으로 바꾸자’고 제안했다는 설명이다.

그는 또 “바이든 행정부는 인텔과 TSMC, 모든 기업에 그냥 무료로 돈을 줬다”며 “트럼프 대통령은 바이든 대통령이 한 완전히 잘못된 것을 고치고 있다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이러한 움직임은 인텔에 대한 외부 투자로도 이어지는 모양새다. 인텔의 파운드리(반도체 위탁생산) 등 주요 사업은 트럼프 대통령이 미국 내에서 첨단 반도체 생산 능력을 유지하면서 대만 TSMC나 한국 삼성 반도체 등 경쟁 상대에 맞서는 주요 카드로 부상하고 있다.

손정의(일본명 손 마사요시) 회장이 이끄는 소프트뱅크그룹은 전날 20억 달러(약 2조8000억원)를 출자해 인텔 주식을 취득하는 계약을 체결했다고 발표했다. 소프트뱅크그룹은 이번 계약에 따라 인텔 보통주를 주당 23달러에 매입하게 되며, 18일 시가총액(약 1036억달러) 기준 전체 약 2%의 지분을 취득한다.

이날 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 소식통을 인용해 손정의 회장이 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와 인텔의 파운드리 부문을 인수하는 방안도 논의했었다고 보도했다. 이들의 논의는 제3자와의 합작법인 설립이나 전날 발표된 내용과 비슷한 소수 지분 투자 등을 포괄했던 것으로 전해진다.

이번 출자가 인텔의 파운드리와 관련해 향후 더 큰 거래가 이뤄질 가능성도 내포하는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 인텔 지분 취득을 검토하는 것이 인텔에 대한 소프트뱅크의 추가 투자 명분이 된다는 분석도 제기된다.

인텔의 이같은 투자 소식이 이어지며 이날 주가는 6.97% 올랐다. 인텔 주가는 이달 들어 28% 오르며 약 240억 달러(33조원)의 시가총액을 더했다. 이는 ‘닷컴버블’이 있던 2002년 초 이후 가장 높은 수준이다.

트럼프 대통령은 지난 11일 립부 탄 인텔 CEO와 회동 후 “그의 성공과 성장은 놀라운 이야기”라며 탄 CEO에 대한 ‘즉각 사임’ 기조에서 한발 물러난 모습을 보인 바 있다. 김지헌 기자