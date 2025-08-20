최호권 영등포구청장 인터뷰 청년 비율 35%…서울 자치구 2위 정책·공간·소통 3박자 청년참여↑

서울 영등포구가 청년 친화도시로 거듭나고 있다. 대학 캠퍼스 하나 없는 도심임에도 청년 인구가 전체의 35%에 달한다. 이는 서울 25개 자치구 중 두 번째로 높은 비율이다. 최호권 영등포구청장은 지난 14일 영등포구청 내 집무실에서 가진 헤럴드경제와 인터뷰에서 “서울 자치구 중 처음으로 ‘청년정책과’를 신설하고, 전국 최초의 오피스텔 관리비 공개 시스템을 도입했다”고 비결을 털어놨다.

최 구청장은 “대학 하나 없는 지역에서 청년 비율이 35%라는 건 굉장한 수치다. 교통·일자리·생활 인프라 외에 행정이 받쳐줘야 가능한 변화”라고 말했다.

최 구청장은 지난해 ‘청년정책 5개년 기본계획’을 수립한 데 이어, 올해 전담 조직인 ‘청년정책과’를 신설해 정책 실행에 속도를 냈다.

최 구청장의 명함에는 이례적으로 카카오톡 QR코드가 인쇄되어 있다. 청년 누구나 직접 의견을 전달할 수 있도록 한 것이다. 실제로 하루에도 수십 건의 메시지가 도착하며, 그중 다수는 정책에 반영된다고 그는 전했다.

최 구청장은 “한 청년이 예비군 훈련장이 너무 멀다고 제안해 셔틀버스를 도입했다. 2시간 넘게 걸리던 이동 시간을 45분으로 줄였다. 또 임신 전 가임력 검사 예산이 소진됐다는 연락을 받고 구비를 편성해 중단 없이 지원했다”고 밝혔다. 그 결과 중앙정부가 다시 전국 지원 예산을 확보하는 계기도 마련됐다.

정책 설계의 중심에는 청년이 있었다. 지난해 9월 개설한 ‘영등포 청년 네이버 카페’는 단순한 정보 게시판을 넘어, 청년이 자발적으로 소통하고 정책을 제안하는 참여형 플랫폼으로 진화 중이다. 현재 가입자 수는 약 2800명, 게시글은 3800건을 넘겼다. 청년 지원은 한두 개 사업에 그치지 않는다. 생애 주기별·상황별로 필요한 지원이 이어진다. ▷취업 준비생·사회초년생 등 정착 단계별로 구성된 청년 성장학교 ▷예금보험공사·한국부동산원 등과 협력한 실전 경제교육 ▷교류 프로그램 ‘영만추(young 만남 추구)’ ▷여성 1인 가구 대상 호신술 교육 ▷청년 클라이밍 프로그램 등을 펼치고 있다. 또 청년 고용률은 서울 자치구 중 3위, 전체·여성 고용률은 2년 연속 1위를 기록 중이다.

청년이 체류하고 머무를 수 있도록 공간 확충에도 박차를 가하고 있다. 신풍역 인근 청년주택 내 마련된 ‘문화라운지 영(Young)’은 복합문화공간으로, 자유로운 소통과 창작활동이 가능한 열린 장소다. 포레나 당산 청년주택 내 ‘서울청년센터 영등포’는 유튜브 촬영, 팟캐스트 녹음, 회의 공간 등을 갖추고 있다. 영등포구는 전국 최초로 ‘오피스텔 관리비 실시간 공개 시스템’을 도입해 투명한 정보 제공으로 청년 세입자의 권리를 보장하고 있다.

최 구청장은 “부모의 품을 떠나 스스로 삶을 살아가는 청년은 정말 기특하고 귀한 존재다. 청년이 살기 좋은 도시를 만드는 것이, 결국 모든 세대가 행복한 도시를 만드는 길이라고 생각한다”고 강조했다.

