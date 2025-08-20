한국거래소, 상반기 결산실적 분석 발표 리노공업·LS마린솔루션 역대 최대 실적 ‘선방’

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 올 상반기도 부산 지역 시가총액 상위상장사들의 희비가 갈렸다. 특히 인공지능(AI) 관련주로 꼽히는 리노공업과 LS마린솔루션 2개 사는 사상 최대 실적을 거두는 등 눈에 띄는 성장세를 이어나갔다. 하지만 국내 최고 관이음쇠 기업으로 꼽히는 성광벤드와 태광, 풍력설비 기자재 기업인 태웅 등은 두 자릿수 영업이익 감소세를 기록했다.

한국거래소가 최근 발표한 ‘유가증권·코스닥시장 12월 결산법인 2025년 상반기 결산실적 분석’에 따르면 부산 지역 시가총액 상위 10개 사(지난 19일 기준) 중 지난해 같은 기간보다 영업이익이 증가한 기업은 ▷리노공업 ▷HJ중공업 ▷SNT모티브 ▷동성화인텍 ▷LS마린솔루션 등 5개 사였다.

먼저 LS마린솔루션은 전년도 같은 시기에 비해 매출과 영업이익에서 세 자릿수가 넘는 성장세를 보였다. 상반기 LS마린솔루션의 매출은 1114억원, 영업이익은 64억원으로 지난해보다 각각 114.18%, 107.02%씩 증가했다. 반기 기준 창사 이래 최대 실적이다. 회사에 따르면 전남해상풍력 1단지(96MW) 시공과 지난해 자회사로 편입된 LS빌드윈의 실적 반영 등이 요인으로 작용한 것으로 분석된다.

부산 시가총액 2위 기업인 리노공업도 올 2분기 분기 기준 사상 최대 실적을 거두며 상반기 50%가 넘는 매출 및 영업이익 성장세를 보였다. 당기순이익도 부산 에코델타시티에 신공장을 짓는 등 적극적인 투자에도 40%에 가까운 성장세를 보였다. 증권가에서는 중국과 미국을 중심으로 전방시장인 스마트폰의 판매 호조 등을 호실적의 요인으로 꼽는다. 일각에서는 하반기 본격적인 관세 부과를 앞두고 선제적인 수요가 일부 반영된 결과라는 분석도 있다.

동성화인텍은 친환경 선박시장 등을 중심으로 주력 제품인 초저온보냉재, PU단열재, 신냉매, 소화약재 등이 고른 성장세를 보이며 매출액과 영업이익에서 30%가 넘는 성장세를 보였다. HJ중공업도 전체 매출 및 조선 부문의 영업이익 감소에도 불구하고 영업이익 흑자전환에 성공했다. 지난해 상반기 300억원이 넘는 영업손실을 기록한 건설 부문이 흑자전환에 성공하면서 적자에서 벗어났다.

반면 ▷BNK금융지주 ▷성광벤드 ▷태웅 ▷태광 등은 두 자릿수의 영업이익 감소세를 보이며 극명하게 대조되는 실적을 보였다.

부산 시총 1위 기업인 BNK금융지주는 2분기 실적 반등에 성공했음에도 불구하고 1분기 부진의 영향으로 상반기 영업이익이 23.79% 감소했다. 다만 당기순이익은 서울 강남BNK디지털타워 매각 등으로 3.29% 감소에 그쳤다.

관이음쇠 시장에서 이른바 라이벌로 꼽히는 성광벤드와 태광은 매출의 경우 한 자릿수 감소세를 보였으나 영업이익은 30%에 가까운 감소세를 보이며 이익률이 대폭 하락했다. 성광벤드의 경우 전체 매출의 60%에 가까운 비중을 보이는 스테인리스 소재 제품의 원자재 가격 상승 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

태웅은 전체 매출의 절반 가까이 차지하는 주력 제품인 풍력설비 부문의 매출이 거의 반토막 나고 산업기계, 플랜트, 조선 및 선박엔진 등 분야별 매출이 크게 줄면서 지난해 같은 기간보다 매출은 9.53%, 영업이익은 55.89%, 당기순이익은 73.27% 감소했다.

거래정지 상태인 이차 전지 기업 금양은 매출이 20% 넘게 감소한 가운데 영업이익과 당기순이익 모두 적자를 지속하고 있다.