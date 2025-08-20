[헤럴드경제=양대근 기자] BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 내년 여름에 개최하는 ‘GS 트로피 2026(GS Trophy 2026)’의 개최지를 루마니아로 확정했다고 20일 밝혔다.

GS 트로피는 BMW의 투어링 엔듀로 모터사이클 라인업인 ‘GS 모델’들로 라이딩 실력을 겨루는 국제적인 어드벤처 모터사이클 대회이자 전 세계 GS 모터사이클 라이더들이 한자리에 모여 모험, 도전, 문화, 우정 등을 나누는 축제의 장이다. 지난 2008년 처음 개최된 이래 매 2년마다 정기적으로 열리고 있으며 GS 모델을 소유한 아마추어 라이더라면 누구나 도전할 수 있다.

2026년 GS 트로피 개최지로 확정된 루마니아는 흑해에 인접한 동유럽 국가로 아름다운 자연경관과 다채로운 풍경으로 유명하다. 장엄한 카르파티아 산맥부터 완만한 구릉, 비옥한 평야에 이르는 다양한 지형에 가파른 오르막은 물론 울창한 정글, 험준한 바윗길 등을 고루 갖추고 있어 오프로드 마니아들의 모험심을 자극하는 곳이기도 하다. 중세 시대의 성이나 요새, 교회 등과 같은 풍부한 문화적 유산들이 함께 자리하고 있어 GS 트로피 참가자들에게 이상적인 목적지가 될 전망이다.

내년 GS 트로피 2026에서는 BMW R 12 G/S가 시합용 모터사이클로 투입된다. 레트로 엔듀로 모터사이클인 BMW R 12 G/S는 탁월한 오프로드 주파 성능과 장거리 주행 능력, 포장도로에서의 역동적인 주행 성능을 고르게 갖춘 모델이다. BMW의 전설적인 엔듀로 모터사이클 R 80 G/S의 오프로드 엔듀로 정신을 완벽하게 담고 있으며 현대적으로 재해석한 클래식 디자인과 2기통 박서 엔진, 오프로드 주행 환경을 고려한 인체공학적 설계 및 조절식 서스펜션 등이 특징이다.

BMW 모토라드는 전 세계 8개국에서 진행되는 국가 예선과 1회의 국제 예선을 통해 GS 트로피 2026 본선에 참가할 15개 팀을 선발할 예정이다. 한국 대표팀 선발전은 오는 9월에 열리며 이틀 동안 국내 예선과 결선을 거쳐 2명의 라이더를 대표로 선발한다. 최종 확정된 한국 대표팀에게는 내년 루마니아에서 열리는 GS 트로피 2026 참가 경비 전액을 지원한다.

한편, GS 트로피 한국 대표팀은 지난 2020년 뉴질랜드에서 개최된 GS 트로피에서 역대 최고 성적인 5위를 기록한 바 있다.