20일 한국실내환경학회와 심포지엄 개최 새집증후군 유발물질 포름알데히드 요리 매연 잡는 AI 공기질 센서 개발

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 공기질 전문가들과 협력해 쾌적한 실내환경 조성을 위한 차세대 공기청정 센서와 필터 개발에 나선다.

LG전자 ES사업본부 공기과학연구소는 20일 서울 중구 연세대 세브란스 빌딩에서 ‘기후 변화에 따른 실내 공기질 이슈와 솔루션 마련’을 주제로 한국실내환경학회와 공동 심포지엄을 개최했다.

이번 심포지엄에서는 미세먼지, 초미세먼지, 휘발성유기화합물(TVOCs), 미생물 및 바이러스 등 실내 유해물질이 호흡기·피부·신경 건강에 미치는 영향과 효과적인 공기질 관리 설루션의 필요성을 논의했다.

심포지엄에는 실내 환경, 건축, 공기질 분야 교수와 전문가들이 참석해, 기후 변화에 따른 새로운 실내 오염 요소와 다중 이용시설 및 어린이집 등 생활환경에 따른 미생물 기반 오염 현황 연구 결과를 공유했다.

LG전자는 이번 결과와 논의 내용을 바탕으로 실내 공기질 개선 솔루션 성능 향상을 위한 공동 기술 및 제품 개발에 적극 활용할 계획이다.

2018년 설립된 LG전자 공기과학연구소는 집진·탈취·제균 등 공기청정 핵심 기술 연구개발을 수행하며, 퓨리케어 공기청정기, 휘센 에어컨·제습기 등 LG전자의 에어솔루션 제품에 다양한 공기질 개선 기술을 적용해왔다.

특히 올해 초에는 새집증후군 유발물질인 포름알데히드, 반려동물 배변 냄새의 원인인 암모니아, 요리 시 발생하는 유증기 등을 감지하는 AI 공기질 센서를 개발해 퓨리케어 신제품에 적용했다.

이 센서는 딥러닝 학습 기반으로 가스 종류와 오염도에 따라 자동으로 공기청정 기능을 조절하며, 한국표준협회의 검증도 받았다.

또한 공기과학연구소가 개발한 ‘퓨리탈취청정 M필터’는 기존 필터 대비 탈취 성능이 40% 이상 향상됐으며, MOF(금속유기구조체) 소재를 적용해 가스를 효과적으로 흡착할 수 있는 것이 특징이다.

오세기 LG전자 ES연구소장 부사장은 “다양한 공기 오염원에 대응하는 솔루션을 적용한 공기청정기와 환기시스템을 개발해 보다 쾌적한 실내환경을 구현할 것”이라고 말했다.