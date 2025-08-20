NRN ‘톱 500’ 한국 프랜차이즈 중 유일하게 200위권 진입

[헤럴드경제=강승연 기자] 미국에서 BBQ가 외식 브랜드 순위에서 200위 안에 진입했다.

제너시스BBQ 그룹은 미국 외식 전문 매체 네이션스 레스토랑 뉴스(Nation’s Restaurant News)가 발표한 ‘2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 톱 500’ 순위에서 180위까지 올랐다고 20일 밝혔다.

NRN의 ‘톱 500’은 미국 외식 산업 내 브랜드의 연간 매출, 매장 수, 성장률 등을 종합적으로 분석해 발표된다. 미국 외식 프랜차이즈 업계 전반에서 공신력 있는 브랜드 지표 중 하나다.

BBQ는 2021년 처음 376위로 순위에 진입한 이후 4년 연속 상승세를 이어왔다. 2022년 333위, 2023년 270위, 2024년 223위에 이어 올해 180위를 기록했다.

BBQ는 현지화 전략과 지속 가능한 운영 성과가 작용한 결과라고 설명했다. 지난해 미국 요리 전문 매체인 테이스트 오브 홈(Taste of Home)이 발표한 ‘가장 맛있는 치킨’ 설문 조사에서는 1위에 선정되기도 했다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 바탕으로 K-푸드를 대표하는 글로벌 외식 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.