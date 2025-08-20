[헤럴드경제=최은지 기자] 헥토헬스케어 김석진LAB(랩)의 키 성장 건강기능식품 ‘아임빅키’가 홈쇼핑 시장에 본격적으로 진출한다.

20일 오후 7시35분 롯데홈쇼핑에서는 아임빅키 6개월분 구매 시 최대 40% 할인 혜택과 함께 드시모네 키즈스텝1(50포 2박스, 총 100포)과 전용 보틀을 증정하는 특별 혜택을 제공한다.

김석진LAB(랩) 아임빅키는 청담이든의원 소아청소년과 전문의 정다이 원장이 성분 배합 설계에 직접 참여해, 성장기 어린이에게 필요한 기능성과 안전성을 모두 고려한 제품이다. 핵심 성분으로 개별인정형 원료 유산균발효굴추출물(FGO)을 함유했으며, 인체적용시험을 통해 유의미한 개선 효과가 확인됐다.

실제로 6~11세 건강한 어린이 100명을 대상으로 한 시험 결과, 유산균발효굴추출물(FGO)을 24주간 섭취한 아이들은 평균 3.78㎝ 성장, 섭취하지 않은 그룹(2.91㎝) 대비 더 높게 나타났다. 또한 전체 신장 변화량, 성별 신장 변화량, 성장 속도, 신장 SDS, 성장인자, 성장인자결합단백질 등 성장 관련 6가지 지표에서 통계적으로 유의한 개선이 나타났다.

이와 함께 DSM사의 프리미엄 비타민 D·K를 함유하는 등 8중 복합 기능성 원료를 함유해 성장기 필수 영양소를 균형 있게 제공한다. 또, 스테아린산, 스테아린산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로스, HPMC, 사이클로덱스트린 등 부형제를 첨가하지 않아 안심하고 섭취할 수 있다.

맛에 민감한 아이들도 거부감 없이 먹을 수 있도록 초코 쉐이크 맛으로 만들었다. 하루 1포를 물이나 우유, 요거트, 아이스크림 등에 섞어 간식처럼 즐길 수 있다.

헥토헬스케어 관계자는 “아임빅키는 과학적 근거를 바탕으로 성장기 아이들의 키 성장에 도움을 주는 건강기능식품”이라며 “이번 방송이 아이들의 성장 골든타임을 놓치지 않는 기회가 되길 바란다”라고 말했다.