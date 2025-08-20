[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 세대통합지원센터가 ‘글로컬30대학사업’과 전략적으로 연계된 K-MEDI 실크로드 프로젝트의 일환으로 외국인 유학생과 지역사회가 함께 어우러지는 장기 정주형 유학생 모델 구축과 지역 브랜드 강화를 목표로 국제교류협력을 활발히 이어가고 있다고 19일 밝혔다.

이러한 노력의 하나로 최근 대구한의대 세대통합지원센터와 경북도 영덕군이 공동 주최한 ‘K-MEDI 글로벌 유학생 페스티벌’이 지난 19일부터 2박 3일간 영덕군 일대에서 개최됐다.

이번 행사는 글로벌 인재와 지역이 공존하는 교류의 장을 마련해 참여자들에게 뜻깊은 경험을 제공했다.

대구한의대와 영덕군은 외국인 유학생의 지역 정착 가능성을 높이기 위해 지역 특화형 비자제도 연계, 학위연계 교육과정 개발, 청년 정주 기반 마련 등 실질적 정책을 추진하고 있으며 이번 페스티벌은 이러한 정책과 문화 교류를 결합한 문화·사회 융합형 국제행사 모델로 주목받았다.

특히 이번 행사는 인구소멸 대응 전략으로 추진 중인‘영해면 이웃사촌마을조성사업’과 연계해 우즈베키스탄, 몽골, 인도, 베트남, 네팔 등 5개국 100여 명의 유학생이 참여하며 의미를 더했다.

참가 학생들은 영덕에 머물며 지역 탐방과 문화 체험 활동에 나섰고 대구한의대 학생들과 지역민이 함께 운영한 플리마켓과 더클래식 음악회 등을 통해 지역에 대한 이해를 높이고 지역민과의 유대감을 형성했다.

이번 행사에서는 단순한 문화교류를 넘어 대구한의대 청년들이 콘텐츠 기획부터 운영 전반까지 직접 참여해 청년 주도형 국제행사의 우수 사례를 남겼다.

대구한의대 세대통합지원센터 안창근 센터장은 “대구한의대와 영덕군은 정례적인 글로벌 유학생 페스티벌을 통해 지역 내 지속적인 국제 교류 기반을 마련하고 영덕을 글로벌 청년 교육·문화 중심지로 육성해 나가겠다”고 말했다.