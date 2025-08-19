일반수소 경쟁입찰 ‘최종 낙찰’ 12개 수소도시 중 첫 전기 판매

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 전국 최초 수소시범도시 조성사업으로 완성된 울산시 북구 ‘율동 수소연료전지 열병합발전소’가 공공기관 최초로 일반수소 발전 경쟁입찰에 최종 선정돼 울산이 ‘수소선도도시’로서 더 큰 발전이 기대되고 있다. 수소시범도시는 수소의 ‘생산-이송-활용 생태계’를 구축해 수소를 주된 에너지원으로 활용하는 도시를 말한다.

울산시는 전국 77개 발전소가 참여한 ‘2025년 산업통상자원부 일반수소 발전 입찰시장’ 경쟁입찰에서 율동 수소연료전지 열병합발전소가 최종 낙찰됐다고 19일 밝혔다. 이로써 울산은 국토교통부 주관 전국 12개 수소도시 조성사업 중 최초로 수소연료전지 발전으로 생산한 전기를 일반수소 발전시장에 판매하는 기록을 세우게 됐다.

일반수소 발전 경쟁입찰은 ‘수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률’에 따라 지난 2023년 처음 시작됐으며, 수소 또는 수소화합물을 발전 연료로 사용해 생산한 전기를 구매·공급하는 제도이다. 구매자는 한국전력, 구역 전기사업자, RE100(재생에너지 100% 사용)기업 등이다.

일반수소 발전시장은 분산형 전원 설치를 촉진하기 위해 추출수소와 부생수소의 사용을 허용함으로써 전원 공급의 안정성 확보와 송전망 건설비용 절감 효과도 거둘 수 있게 됐다.

이번에 낙찰된 율동 수소연료전지 열병합발전소는 기존의 산업단지 중심으로 구축된 수소 배관을 도심지로 연장해 구현한 발전소이다. 440㎾급 인산염 연료전지(PAFC) 3기(1.32㎿)를 구축해 지난해 6월부터 한국전력거래소에 전력을 판매해 왔다. 이번 낙찰로 더 안정적인 조건에서 전력을 판매할 수 있어 연간 11억원의 추가 수익도 가능해졌다.

김두겸 울산시장은 “국내 공공기관 중 최초로 일반수소 발전 사업자 자격을 획득한 만큼, 울산이 수소선도도시로 성장할 수 있도록 울산형 수소도시 조성사업 등 기반시설 확충에 더욱 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 율동 수소연료전지 열병합발전소에서 전력 생산 때 부가적으로 발생하는 75℃의 온수는 인근 율동 위드유아파트 437가구에 난방과 온수로 공급한다. 이에 따라 이 아파트는 가구당 타 연료 대비 30%의 난방비 절감 효과를 거두면서 온실가스 배출이 없는 ‘세계 최초 탄소 중립형 수소아파트’로 주목받고 있다.

이와 함께 울산은 ‘수소시범도시’에 이어 전국 최초로 ‘수소도시’에까지 연속 선정돼 수소선도도시로서의 기반을 확충해나가고 있다.