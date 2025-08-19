‘에코 패키지’ 최우수상 수상

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 ‘에코 패키지(Eco Package)’가 ‘레드닷 디자인 어워드 2025’에서 브랜드 커뮤니케이션 부문 최우수상을 수상했다고 19일 밝혔다.

최우수상은 매년 전체 수상작 중 소수에게만 주어지는 최고 등급의 수상으로, 국내 카드사가 수상한 것은 처음이다. 삼성카드의 ‘에코 패키지’는 ‘iF 디자인 어워드 2025’ 본상 수상에 이어 연속 수상을 기록했다.

독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 레드닷 디자인 어워드는 미국의 ‘IDEA 디자인 어워드’는 독일의 ‘iF 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 손꼽히고 있다.

이번에 수상한 삼성카드 ‘에코 패키지’는 친환경적 소재와 제작 방식을 활용하여 만들어졌다. 카드 발급 시 제공되는 상품안내장과 약관, 일반 폐지 등 버려지는 종이 자원을 재활용했다. 또한 접착제, 인쇄, 코팅을 사용하지 않고 제작하여 종이로만 이루어진 친환경 패키지를 구현했다.

삼성카드 관계자는 “환경까지 생각한 디자인이 인정받아 업계 최초로 레드닷 어워드 최우수상을 수상할 수 있었다”며 “앞으로도 환경과 사회적 영향까지 고려한 디자인을 더욱 확산시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.