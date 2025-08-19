‘프리미엄 러닝 컬쳐 플랫폼’ 리브랜딩

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데백화점이 오는 10월 19일 러닝대회 ‘스타일런’을 개최한다고 밝혔다.

스타일런은 백화점 업계에서 유일한 러닝대회다. 지난 2022년부터 송파구와 손잡고 규모를 늘려 잠실 지역의 대표 행사로 자리매김했다. 참가 인원은 2017년부터 지난해까지 3만명이 넘는다.

롯데백화점은 참가 인원을 지난해 5000명에서 올해 6000명으로 늘렸다. 오는 20일부터 롯데백화점몰에서 신청자를 모집한다.

대회 당일 롯데월드몰에서 출발해 잠실 일대를 달리는 5㎞, 10㎞ 러닝 코스가 조성된다. 월드몰 잔디광장에는 다양한 패션 브랜드의 체험 부스를 마련했다.

롯데백화점은 올해부터 스타일런을 ‘프리미엄 러닝 컬쳐 플랫폼’으로 확장하기로 했다. 러닝을 배우고 문화를 경험하며 공유한다.

첫걸음으로 K-패션 브랜드 ‘마뗑킴’과 협업한 러닝 키트를 선보인다. 스타일런 참가자에게 제공하는 러닝 키트는 볼캡, 기능성 티셔츠, 타올 등을 담았다. 행사 당일에는 마뗑킴 브랜드 부스를 운영한다.

또 롯데백화점은 러닝에 관심이 있는 ‘스타일런 크루’를 모집한다. 이들은 대회 전까지 잠실과 인근 주요 러닝 코스를 러닝 키트를 착용하고 달린다. 육상 국가대표 출신 정의준 코치가 참여하는 4주 완주 클래스도 운영한다. 강준규, 박지현, 손혁 등 7명의 유명 러닝 인플루언서는 이달 중순부터 홍보 앰배서더로 나선다.

스타일런 상시 콘텐츠도 다각화한다. 하반기 롯데백화점 앱을 통해 ‘스타일런 클럽’을 론칭한다. 런클럽 가입 회원에게는 러닝 관련 최신 소식을 발 빠르게 전하고, 클럽 회원 전용 혜택도 제공할 계획이다. 잠실점을 중심으로 스타일 포토스팟, 러닝 크루 그룹런, 트레이닝 코스 등 스타일런 시그니처 코스도 다채롭게 조성할 방침이다.

장혜빈 롯데백화점 시그니처이벤트팀장은 “이번 리브랜딩으로 스타일런은 단순 일회성 이벤트를 넘어 러너와 문화, 경험을 잇는 플랫폼으로의 역할을 하게 될 것”이라며 “스타일런을 통해 잠실을 ‘러닝 메카’로 성장시키겠다”고 말했다.