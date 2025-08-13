노보 2분기 매출·영업이익, 컨센선스 대비 각각 1.8%·4.5% 하회 릴리 2분기 ‘어닝 서프라이즈’ 기록…임상 결과 실망감에 주가 하락

[헤럴드경제=문이림 기자] 비만 치료제 시장의 양대 강자인 노보노디스크와 릴리아릴리 주가가 모두 하락했다. 노보노디스크는 기대를 밑돈 실적이 주가 하락으로 이어졌고 릴리는 임상 결과 실망감이 주가를 눌렀다.

김선아 하나증권 연구원은 “(2분기 실적이) 컨센선스를 소폭 밑돈 것이 주가 하락 요인으로 작용했다”고 설명했다. 경쟁 심화로 시장 기대치가 낮아진 상황에서 그보다 더 낮은 실적이 나오자 실망감이 컸다는 분석이다.

노보노디스크의 2분기 매출과 영업이익은 시장 예상치를 각각 1.8%, 4.5% 하회했다.

매출 부진의 배경에는 경쟁사인 일라이릴리의 약진이 있다. 노보노디스크는 위고비의 주성분인 세마글루타이드로 글로벌 시장을 이끌어왔다.

최근 릴리의 비만치료제인 마운자로에 쓰이는 티르제파타이드 매출은 세마글루타이드를 추월했다. 2분기 기준 세마글루타이드 매출은 78억200만달러, 티르제파타이드는 85억800만달러다. 미국 내 처방 건수와 신규 브랜드 처방 환자 수(NBRx)도 노보노디스크는 감소세다.

세마글루타이드 특허 만료도 가까워졌다. 유럽 일부 국가에서 2026년부터 만료되고 한국과 일본에선 2028년에 만료된다. 세마글루타이브 매출에 대한 기대치는 감소할 것으로 보인다.

노보노디스크의 주가 회복 요소는 카그리세마 임상 결과다. 김 연구원은 “카그리세마가 티르제파타이드의 대항마가 될 수 있다”고 말했다. 노보노디스크는 현재 경쟁 약물인 티르제파타이드와의 직접 비교(H2H) 임상을 진행 중이다. 임상 결과는 내년 상반기에 나올 전망이다.

릴리아릴리는 2분기 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했음에도 주가가 떨어졌다. 릴리의 2분기 매출은 155억6000만달러, 영업이익은 68억7000만달러다. 시장 예상치를 각각 5.8%, 11.3% 웃돌았다.

김 연구원은 “(릴리의) 주가 하락 요인은 오포글립톤의 임상3상 결과에 대한 실망감으로 해석된다”고 짚었다. 보노디스크의 세마글루타이드의 체중 감소율은 68주차 기준 14.5%였다. 오포글립론은 72주차에 11.5%에 그쳤다. 중단율도 세마글루타이드가 4%였던 반면 오포글립론은 7.7%로 높았다.

릴리의 주가 회복 여력은 충분하다는 게 김 연구원의 평가다. 미국에서 티르제파타이드의 신규 브랜드 처방 환자 수(NBRx)가 증가하고 있다. 해외 시장 확대도 초기 단계에 있다.

오포글립론 외에도 레타트루타이드의 80주 임상 3상이 진행 중이며 내년 결과 발표가 예상된다. 김 연구원은 “항암제, 알츠하이머, 심혈관 질환 등 시장성이 큰 신약 개발이 활발히 진행 중”이라며 “시장의 기대감을 끌어올릴 이벤트가 많아 장기적인 시각으로 지켜볼 만하다”고 했다.