[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자] 인하대병원이 최근 조혈모세포이식 400례를 달성했다.

400번째 이식은 급성골수성백혈병(AML) 환자를 대상으로, 딸로부터 반일치 동종이식을 받아 치료를 받았다.

반일치 동종이식은 기증자와 환자의 조직형이 절반만 일치해도 가능한 이식 방법으로 최근 가족 간 이식의 폭을 넓히며 치료 접근성을 높이고 있다.

인하대병원이 달성한 조혈모세포이식 전체 400례 중 동종이식은 220례, 자가이식은 180례로 집계됐다.

주요 치료 대상은 급성골수성백혈병을 비롯해 급성림프모구백혈병, 골수형성이상증후군 등 혈액암 질환이다.

이식 전·후 치료 경험을 바탕으로 꾸준히 치료 성과를 쌓아가고 있으며 항암치료 전 과정에서도 치료 안정성과 완성도를 높여가고 있다.

병원은 조혈모세포이식 전용 무균병동을 운영 중이다. 이식실 2병상과 준무균실 8병상 등 총 10병상 규모로 항온·항습 자동제어 시스템, 크린룸 패널, 의료용 가스 설비 등 감염 예방을 위한 인프라를 갖췄다.

이식 대상자는 준무균실에서 항암치료를 받은 뒤 이식실로 옮겨 안전하게 치료를 이어갈 수 있다.

병동은 조혈모세포이식 전문의와 숙련된 간호 인력으로 구성된 전담팀이 상주해 수준 높은 치료 환경을 제공하고 있다.

인하대병원 이택 병원장은 “조혈모세포이식은 항암치료 성과와 기증자 확보, 의료진과의 신뢰가 뒷받침돼야 가능한 치료”라며 “병원은 이식 전 과정을 세심히 관리해 앞으로도 중증 혈액질환 환자가 믿고 선택하는 병원으로서 최선을 다하겠다”고 말했다.