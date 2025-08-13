미국 7월 CPI 예상치 부합 연준 9월 금리인하 확률 94% ‘슈퍼코어 서비스’ 물가 상승 “단기랠리 가능, 관세부담 여전”

미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표되면서 9월 연방준비제도(Fed·연준)의 ‘보험성 금리 인하’ 가능성이 한층 커졌다. 하지만 일각에서는 세부 항목을 뜯어보면 물가 압력이 여전히 높아 안심하기 이르다는 분석도 있다. 한국 증시는 미국발 유동성 공급 기대에 반짝 오를 수 있어도 관세와 글로벌 경기 둔화 우려로 상승폭은 제한적일 수 있다는 전망이 제기된다.

13일 투자업계에 따르면 전날 미 노동부가 발표한 7월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 2.7% 상승했다. 대표지수의 전년 동기 대비 상승률은 전문가 전망치(2.8%)를 하회했고 전월 대비 상승률은 전망에 부합했다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 상승했다. 근원 지수는 전년 대비, 전월 대비 상승률 모두 예상치를 맴돌았다. CPI 결과에 연준의 9월 금리 인하는 예견된 수순이라는 의견이 지배적이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 94.4%로 반영하고 있다. 전날 마감 무렵의 85.9%에서 크게 뛴 수준이다.

그러나 물가 수준이 아직 안심하기 이르다는 지적이다. 근원 CPI는 5개월 중 최대 상승폭을 보였고 연준이 주시하는 ‘슈퍼코어 서비스 물가(주거비 제외 근원 서비스 물가)’는 전월대비 0.48% 상승하며 지난 1월(0.76%) 이후 6개월 만의 최고치를 기록했다. 고용지표 부진까지 더해져 연준의 금리 인하는 불가피하겠지만 스태그플레이션이 우려되는 상황이다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “CPI가 예상치에 부합했지만 자동차·차량정비·주거비 제외 서비스 등 관세 영향을 받는 품목 가격은 상승했다”며 “금리를 동결할 만큼의 급등은 아니었을 뿐”이라고 말했다.

한지영 키움증권 연구원은 “7월 지표는 보편관세만 반영된 것이며 8월 지표부터는 상호관세의 영향이 반영될 예정”이라며 “파월 의장이 정책 결정에 참고하는 슈퍼코어 물가가 지난달에 비해 높아졌다는 점 역시 눈여겨볼 부분”이라고 말했다.

잘못된 금리 인하 타이밍은 빅테크 랠리에 제동을 걸 수 있다는 지적도 나온다. 비안코 리서치의 짐 비안코 대표는 야후파이낸스의 팟캐스트 ‘오프닝비드’에 출연해 “시장이 연준의 금리 인하를 받아들이게 될 텐데 과연 지금이 연준이 금리를 내릴 적기인지가 관건”이라고 짚었다. 그러면서 “지난해 금리를 인하했을 때 시장은 그것이 올바른 결정이 아니라고 판단했고 그 결과 10년물과 30년물 미 국채 금리가 100bp 이상 치솟았다”고 부연했다.

10년물 국채 금리가 5%에 도달하면 빅테크 종목에서 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있다는 설명이다. 투자전문 매체 바차트에 따르면 현재 미국 상위 10% 기업이 전체 시가총액의 76%를 차지하며 역대 최고 수준의 쏠림 현상이 나타나고 있다. 이 같은 쏠림은 금리 변동에 따른 시장 전반의 취약성을 높여 금리가 오르면 주식에서 채권으로 자금이 이동할 수 있다는 분석이다.

한국 증시는 단기적으로는 미국발 훈풍에 영향을 받을 전망이다. 다만 상승 폭은 제한적일 것으로 보인다. 관세 영향을 비교적 덜 받는 업종을 중심으로 한 종목 장세가 이어질 가능성이 높다는 분석이 나온다.

서 연구원은 “연준의 금리 인하 기대가 단기적으로 투자심리를 개선해 코스피에 상승 압력으로 작용할 것”이라면서도 “한국은 수출 의존도가 높아, 관세 부과가 글로벌 경기 둔화를 심화시키면 수출이 위축되고 증시 조정은 불가피하다”고 말했다. 이어 “관세 리스크가 장기화될 경우 국내 증시는 지수보다 개별 업종·종목 중심의 장세로 전개될 가능성이 크다”고 덧붙였다.

유동성 영향을 크게 받는 가상자산 시장은 CPI 발표로 추가 상승 여력을 확보했다는 평가다. 비트코인은 CPI 발표 직후 11만9500달러로 반등했다. 일부 전문가들은 13만7000달러까지의 추가 상승 가능성도 언급하고 있다.

비트파이넥스 애널리스트들은 CPI와 생산자물가지수(PPI)가 이번 사이클에서 핵심 변수라고 평가했다. 물가가 안정적으로 나오면 비트코인이 사상 최고가 돌파를 시도할 수 있지만 부진할 경우 11만 달러 초반까지 조정이 불가피하다는 전망이다. 신주희 기자