‘디지털 리터러시 강화’ 전략 일환 플랫폼 ‘AIMS’ 기반 교육 시행 임직원이 직접 AI 도구 개발

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 전사적 인공지능(AI) 역량 강화를 위해 사내 인공지능 전문가 ‘AI 크루’ 200명 양성에 나선다고 13일 밝혔다.

이번 AI 크루 육성은 ‘디지털 리터러시(이해역량) 강화’ 전략을 실현하고, 임직원이 데이터와 인공지능을 자유롭게 활용해 일하는 방식을 혁신하도록 지원하기 위한 것이다.

이를 위해 그룹은 이달 초 판교 테크노플렉스와 대전 테크노돔에서 ‘AI 크루’ 후보군 약 200명을 대상으로 ‘AI 크루 교육 프로그램’을 진행했다.

교육은 코딩 지식 없이도 업무용 AI 도구를 직접 개발할 수 있는 플랫폼 ‘AIMS(AI in Motion Studio)’를 활용한 실습 중심으로 이루어졌다.

교육을 수료한 임직원들은 향후 각 조직에서 AI 기술 확산을 이끄는 전문 인력으로 활동하게 된다.

아울러 한국앤컴퍼니그룹은 AI 활용 문화를 확산하기 위해 지난 7월 ‘제2회 사내 생성형 AI 활용 사례 공모전’을 개최하고, 사내 생성형 AI인 ‘챗HK’ 기반의 다양한 아이디어를 접수받았다.

연구·생산·품질 등 기존에 AI를 활발히 활용해 온 부문은 물론, 기업문화·재무 등 다양한 직무에서 제출된 여러 아이디어 가운데 ‘특허 문서 자동 분석’ 등 현업 적용성이 높은 21건의 응모작을 우수 사례로 선정해 시상했다.

김성진 한국앤컴퍼니그룹 디지털전략실장은 “AI는 사람을 대체하기보다는 업무를 함께 수행하는 파트너가 돼야 한다”며 “교육과 공모전 등 다양한 활동을 통해 조직 내 AI 역량을 적극 강화하고, 모든 임직원이 데이터와 AI를 자유자재로 활용하는 시스템과 문화를 구축해 기업 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 한국앤컴퍼니그룹은 사내 AI 개발 플랫폼 ‘AIMS’를 고도화하고, 실무 밀착형 교육 프로그램을 지속 운영하며 그룹의 미래 성장을 이끌 AI 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.