압수수색서 나온 목걸이는 가짜로 판정…특검, 고의 ‘바꿔치기’ 의심 법원 金 구속심사서 ‘증거인멸 우려’ 근거로 진품·가품 제시해 강조 추가발견 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계 보증서 관련 알선수재 혐의도 수사

[헤럴드경제=김태열 선임기자]김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀은 서희건설 측으로부터 김 여사에게 이른바 ‘나토 목걸이’를 줬다는 취지의 자수서를 받았다고 12일 밝혔다.

서희건설 측은 김 여사가 목걸이를 받아 갔다가 몇 년 후 반환했다며 진품 실물도 특검팀에 제출했다. 지난달 말 김 여사 오빠의 장모 자택에서 이 목걸이 가품을 확보한 특검팀은 김 여사가 수사에 대비해 ‘바꿔치기’를 했다고 보고 증거인멸 혐의를 수사하고 있다. 이날 김 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서도 증거인멸 우려를 강조하는 유력한 증거물로 제출했다.

오정희 특검보는 이날 오후 브리핑에서 “서희건설 측이 윤석열 전 대통령 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 김건희 씨가 착용한 반클리프 아펠 목걸이를 교부한 사실을 인정하는 취지의 자수서를 제출했다”고 설명했다.

서희건설 측은 김 여사에게 제공했다가 돌려받아 보관해온 목걸이 진품 실물도 임의제출했다. 특검팀은 김 여사가 2022년 5월 윤 전 대통령 취임 직후 서희건설 측으로부터 목걸이 진품을 받아 나토 순방 때 착용한 것으로 판단했다. 이 목걸이는 시가 6천만원대로 나토 순방 당시 재산 신고에서 누락된 게 아니냐는 의혹을 샀고 당시 김 여사 측은 지인에게서 빌린 것이라고 해명했다.

하지만 지난 5월 이 사건을 수사하던 서울중앙지검에는 목걸이가 모조품이라는 취지의 진술서를 냈고 특검팀 조사에서는 20년 전 홍콩에서 구매한 가품이라고 다시 말을 바꿨다. 지난 압수수색 과정에서 같은 모델의 가품이 김 여사 오빠의 장모 주거지에서 발견되기도 했다. 하지만 특검팀은 서희건설 측 자수서와 이번에 확보한 진품 목걸이를 토대로 김 여사가 압수수색 등에 대비해 가품을 마련한 뒤 이를 진품과 바꿔놓은 것으로 보고 경위를 수사하고 있다. 오 특검보는 “김건희씨를 비롯한 모든 관련자의 수사 방해 및 증거인멸 혐의를 명확히 규명할 것”이라고 강조했다.

특검팀은 이봉관 서희건설 회장 맏사위인 검사 출신 박성근 변호사가 2022년 6월 국무총리 비서실장으로 임명된 사실에 주목해 서희건설 측이 인사청탁을 위해 목걸이를 제공한 게 아닌지 살펴보는 것으로 알려졌다.

서희건설은 2022년 대선 당시에도 논란이 된 바 있다. 윤 전 대통령의 비공식 선거 운동 조직으로 알려진 ‘양재동 캠프’가 서희건설 건물 내에 사무실을 마련하면서다. 양재동 캠프는 건진법사 청탁 의혹에 등장하는 전성배 씨가 주도한 것으로 알려져 있다.

특검팀은 이날 앞서 열린 김 여사의 영장실질심사에서 증거인멸 우려를 뒷받침하는 증거로 반클리프 아펠 목걸이의 진품과 가품을 재판부에 제시했다고 밝혔다.

김 여사의 구속영장에 이 목걸이와 관련한 혐의는 적시되지 않았다. 하지만 재판부는 혐의사실 전후의 경위와 공범 관계를 종합적으로 판단해 구속 여부를 결정하는 만큼 법정에서 제시하는 데 문제가 없다는 게 특검팀의 설명이다.

한편 특검팀은 지난달 25일 김씨 오빠의 장모 자택에서 명품 시계 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 보증서를 확보했고, 이와 관련해 김 여사를 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 수사하고 있다고 밝혔다.

민간인에게는 뇌물죄가 적용되지 않고 재물을 받은 혐의가 적용된다. 뇌물죄는 일정 신분이 있는 사람만이 정범이 되는 대표적인 신분범에 해당하는 범죄다. 민간인 신분이었던 김 여사의 경우 공무원의 직무에 관해 일반인이 알선하면서 재물을 챙길 경우 처벌되는 알선수재 혐의가 적용됐다.

특검팀은 윤 전 대통령 고액 후원자인 사업가 서모씨가 사업상 편의를 받기 위해 김 여사에게 시계를 선물했다고 의심하고 있다. 서씨가 시계를 건낸 2022년 9월은 그가 운영하던 업체가 대통령경호처와 로봇개 시범운영 계약을 맺은 시기인 것으로 알려졌다.

특검팀은 아울러 이날 오후 베트남에서 인천공항으로 입국할 예정인 김 여사 ‘집사’ 김예성씨는 공항에서 즉시 체포한 후 특검팀 사무실로 이송해 조사할 방침이라고 밝혔다. 조사 후 김씨는 서울남대문경찰서에 유치된다. 특검팀은 김씨에게 도주 우려가 있다고 보고 조만간 구속영장을 청구할 것이란 관측이 나온다. 체포하는 경우 48시간 이내에 구속영장 청구 여부를 결정해야 하며 만약 청구하지 않으면 석방하게 된다.