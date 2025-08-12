김정관 산업장관, 베트남 재무장관에 요청 베트남 진출 ‘韓기업’ 애로사항 해소 총력

김정관 산업통상자원부 장관이 베트남 재무장관을 만나 베트남에 진출한 한국 기업에 부가가치세 환급을 신속하게 해달라고 강력하게 요청했다.

산업통상자원부는 김정관 장관이 12일 서울 중구 롯데호텔에서 응우옌 반 탕 베트남 재무장관과 회담을 갖고 부가세 환급 등 베트남에 진출한 국내 기업 1만 곳의 애로사항을 전달하고 양국 협력 방안 등을 논의했다.

베트남 정부는 내국민 수출입 제도 개정을 시도하다가 중단하면서 지난해 3월부터 이달까지 1년 6개월가량 부가세 환급을 미루고 있다. 이에 따라 베트남에 진출한 한국 기업들이 골머리를 앓고 있다. 기업당 약 5억원에서 80억원까지 부가세 환급을 못 받는 상황이라고 산업부는 설명했다.

산업부에 따르면 우리나라는 1988년부터 지난해까지 베트남에 927억달러(약 128조9600억원)를 투자하면서 베트남의 최대 투자국다. 또 베트남은 지난해 교역 규모 867억달러(약 119조원)를 기록해 한국의 3대 교역국이다. 글로벌 공급망 재편 과정에서 전략적 가치가 주목을 받으며 한국 기업들의 투자가 계속 확대되고 있다.

베트남은 삼성, LG 등 1만여 개 한국 기업이 진출해 있는 아세안 최대 시장으로 꼽힌다. 지난해 베트남을 찾은 한국인 관광객은 457만 명으로 단연 1위다. 경제적으로는 이미 양국이 떼려야 뗄 수 없을 정도로 가까운 파트너가 됐지만 베트남 진출 기업들은 세제 관련 어려움을 겪고 있다.

전날 김 장관은 서울 중구 롯데호텔에서 응우옌 홍 지엔(Nguyen Hong Dien) 베트남 산업무역부 장관과 면담을 갖고, 한-베트남 양국 간 교역·투자·핵심 광물 공급망 등 협력 방안을 논의했다.

김 장관은 이 자리에서도 베트남에 진출한 우리 기업들의 애로사항 해소에 많은 시간을 할애했다. 김 장관은 베트남 태양광, 풍력 사업에 진출한 기업들이 현지의 미비한 제도로 인해 피해를 받지 않도록 해달라고 요청한 것으로 알려졌다.

베트남 태양광, 풍력 사업에 진출하기 위해 발전소를 운영하는 절차과정(준공· 발전·상업운용 허가 등)에서 종종 우리 기업들의 제도상 미비한 사례로 인해 법률 위반을 하는 경우가 발생하기 때문이다. 이에 따라 정산금을 못 받는 사례가 일어났다고 산업부는 설명했다.

또한 GS와 한화 등이 준비하고 있는 베트남에 액화천연가스(LPG) 발전소 진출 관련 조건 완화 등도 요청한 것으로 전해진다.

김 장관이 두산에너빌리티의 마케팅 담당 사장 출신으로 기업의 애로사항을 누구보다 잘 알기 때문에 기업입장에서 적극적으로 나서고 있다는 분석이다.

김 장관은 행정고시 합격 후 기획재정부와 한국은행에서 요직을 거치며 대표 정책통으로 촉망받던 경제 관료 출신으로, 2018년 두산그룹에 부사장으로 영입되고 나서 올해 초 두산에너빌리티의 마케팅 담당 사장 자리까지 올랐다가 이재명 정부 첫 산업부 장관으로 지난달 취임했다.

산업부 한 관계자는 “김 장관이 기업인 출신답게 베트남 상무장관과 재무장관을 잇달아 만나는 자리에서 현지 진출 기업의 애로사항 해소에 많은 시간을 할애했다”면서 “기업이 무엇을 원하는지를 파악하고 이것을 해결하는 데 가장 적합한 장관”이라고 말했다. 배문숙 기자