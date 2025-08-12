[헤럴드경제=채상우 기자] 20대 남성이 주차 문제로 주민과 실랑이 중 권총 모양의 가스 분사기로 위협해 경찰에 붙잡혔다.

서울 양천경찰서는 20대 남성 A 씨를 특수협박 혐의로 입건해 조사 중이라고 지난 11일 밝혔다.

사건은 지난 8일 오후 서울 양천구 한 아파트 주차장에서 발생했다.

채널A가 확보한 CCTV 영상에는 당시 상황이 고스란히 담겼다.

한 남성이 차 앞에 서서 무언가 얘기하자, 검은 옷을 입은 A 씨와 흰색 상의를 입은 그의 아버지가 다가갔다. 이때 A 씨의 손에는 삼단봉이 들려 있었다.

잠시 뒤 A 씨는 바닥에 놓은 가방을 들더니 권총 모양의 가스 분사기를 꺼냈다. 아버지는 “하지 말라”고 소리치며 필사적으로 아들 A 씨를 말렸다. 아버지는 재차 A 씨의 손목을 잡고, 몸으로 막아서기도 했다.

피해 주민은 “A 씨의 아버지에게 ‘(주차) 조심 좀 해주세요’라고 되게 공손하게 말했는데, A 씨가 엄청 훙분해서 저한테 오더니 ‘네가 무슨 상관이냐’고 했다”고 설명했다.

이어 “A 씨가 가스 분사기를 든 손으로 저를 가리키며 ‘총으로 죽여 버린다’ ‘머리에 구멍 내준다’고 협박해 경찰에 신고했다”고 밝혔다.

A 씨는 경찰 조사에서 주차 문제로 시비가 붙어 권총 모양의 가스 분사기와 호신용 삼단봉을 꺼냈다고 진술했다.

이와 관련 A 씨의 아버지는 “아들이 불안 증세가 있다. 가스 분사기를 꺼낸 건 잘못이지만 가해자가 된 상황은 억울하다”는 입장을 전했다.

한편 경찰은 A 씨를 특수협박 혐의로 입건해 자세한 사건 경위 등을 조사하고 있다.