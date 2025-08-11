[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 촘촘한 복지정책을 이어나가는 등 현장 중심의 행정을 펼치고 있다.

시는 ‘민생 회복 소비쿠폰’ 사업의 원활한 신청을 돕기 위해 오는 22일까지 단독 세대 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영한다고 밝혔다.

이번 서비스는 대리 신청이 어려운 1인 가구 고령자·장애인이 읍·면·동 행정복지센터에 전화하면, 대상 여부를 확인한 뒤 담당 공무원이 직접 방문해 신청 접수와 소비쿠폰 지급을 원스톱으로 진행된다.

시는 정보 접근성과 이동에 제약이 있는 주민들이 소외되지 않고 혜택을 받을 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

시는 앞으로도 찾아가는 신청 서비스 운영 현황을 지속해서 모니터링하고, 현장의 목소리를 반영해 보다 효율적이고 체감도 높은 민생 지원 행정을 추진할 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “찾아가는 신청 서비스를 통해 고령자와 취약계층이 보다 쉽게 소비쿠폰을 신청·사용할 수 있어 지역경제에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “민생회복 소비쿠폰을 받지 못하는 시민이 없도록 발로 뛰는 행정을 펼치겠다”고 말했다.

앞서 유 권한대행은 지난달 31일 휴천2동의 거동이 불편한 취약계층 가구를 방문해 소비쿠폰을 전달하고, 무더위 속 건강 상태와 주거 환경을 점검했다.

또한 홀로 지내는 어르신의 안부를 살피고 애로사항을 청취하는 등 현장 중심의 복지 행정을 이어가고 있다.