임직원 및 농주모 회원 등 60여명 참여, 침수 비닐하우스 철거 등 지원

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북 농협이 최근 집중호우로 피해를 본 경남 합천군 삼가면 일대 농가를 찾아 나서 재해복구에 힘을 보탰다.

지난 6일 진행된 봉사활동에는 최진수 경북농협 본부장, 김명란 (사)농가주부모임 경북도연합회장(농주모)을 비롯한 경북농협직원, 농주모 회원 등 60여명의 봉사단이 참여 했다.

이들은 침수된 비닐하우스 철거, 농가 시설 복구 등 농업인의 일상 회복을 돕기 위한 작업에 온종을 구슬땀을 흘렸다

김명란 농주모 경북도연합회장은“갑작스로운 집중호우로 피해를 당하신 농업인들을 위해 농주모 클린봉사단이 작은 힘이지만 보탬이 되기 위해 동참했다”고 했다.

최진수 본부장은“깊은 위로의 마음을 전해 드리며, 큰 손해를 입으신 농업인께 영농 재개와 빠른 일상회복 지원을 위해 경북농협에서도 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

