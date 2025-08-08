남한권 울릉군수 섬의 날 행사서 정부차원 울릉도 지원 절실 눈물로 호소

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 8일 전남 완도군 해변공원 일원에서 개막한 제6회 섬의 날 행사에서 경상북도 홍보부스를 운영한 울릉군이 대한민국 시작의 땅 독도와 울릉도의 매력을 마음껏 발산했다.

특히 이날 오후 홍보부스를 방문한 김민재 행정안전부 차관과, 김영록 경남지사, 신정훈 국회행정안전위원장,서삼섭 민주당 최고의원,박지원,주철현,진선미 의원등이 참석한 자리에서 남한권 울릉군수는 ‘울릉도 좀 살려주세요. 매일 바다를 의지하며 생명을 담보로 살아가고 있습니다. 부족한 예산으로 주민 여객 운임도 지원하지 못해 자유로운 이동권마저 박탈당하고 있다“며 눈물을 흘리며 로 호소 했다.

남군수는 또 “대한민국의 소중한 영토 독도를 지키는 울릉도 주민이 제발 사람답게 살아갈 수 도록 정부 차원에서 지원이 절실하다”라며 눈물을 훔쳐 현장의 분위기가 숙연해지기까지 했다.

이후 열린 개막식에서 박지원 의원은 축사에서 “남한권 울릉군수가 눈물을 보이며 호소한 섬사람의 삶의 애환을 정부는 귀를 기울여 들어있어야 한다고 ” 말했다.