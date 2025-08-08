[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산항 진해신항의 해상공사가 공사용 등부표가 설치되는 등 본격적으로 시작됐다.

부산지방해양수산청(부산해수청)은 8일 부산항 진해신항 개발사업(1단계)과 관련 가덕수도와 인접한 공사구역 주변에 항해 선박의 안전 유도를 위해 공사용 등부표를 오는 11일부터 본격 운영한다고 밝혔다.

부산해수청은 진해신항을 통항하는 선박의 보다 안전한 해상교통환경 조성을 위해 항로와 공사구역이 명확히 구분될 수 있도록 지난 4월 가덕수도를 변경 고시했다. 또 5~6월에는 항로상 등부표 8기를 재배치했다.

이번에 설치되는 공사용 등부표는 해상 공사구역과 같이 특별한 구역 혹은 그 해역의 특성을 표시해 선박의 안전 항해를 유도하기 위한 것이다.

지난달부터 ‘남방파제(1단계) 축조공사’에 공사용 등부표 5기가 일부 설치됐으며, 오는 11일에는 가덕수도 끝단의 ‘남측 방파호안(2공구) 축조공사’ 구역 주변으로 3기의 공사용 등부표가 추가 완료될 예정이다.

또 향후 ‘남측 방파호안(1공구)’ 및 ‘준설토투기장(3단계) 2공구 축조공사’ 등이 예정돼 공사용 등부표도 추가 설치된다.