-안전한 일터 프로젝트 적극 지원

-거대‧고위험 사업장 중심 종합 안전컨설팅 서비스 제공

대한산업안전협회(회장 임무송, 이하 협회)가 정부가 추진 중인 「안전한 일터 프로젝트」의 현장 작동성 강화를 위해 ‘중대재해 예방‧대응 통합 지원단’을 본격 가동했다.

지원단은 정부의 「안전한 일터 프로젝트」 핵심 파트너로서 정책의 실행력과 점검의 실효성 확보를 위해 마련됐다. 협회는 8일 서울시 구로구에 소재한 협회 중앙회 대회의실에서 ‘중대재해 예방‧대응 통합 지원단’ 발대식을 개최하고, 중대재해 근절 및 사전 예방 중심의 안전관리 활성화에 전사적 역량을 집중한다고 밝혔다.

지원단은 ▲진단 ▲교육 ▲인증‧검사 ▲건설 ▲시설 등 각 분야별 전문가로 구성된 전국 단위 프로젝트팀을 운영해, 거대‧고위험 사업장을 중심으로 전 분야에 걸친 전문적이고 통합적인 컨설팅을 제공하며 중대재해 예방에 나설 계획이다.

복잡한 사업 구조와 다양한 공정·시설을 운영하는 대규모‧고위험 기업의 니즈에 부합하는 맞춤형 솔루션을 통해 중대재해 예방은 물론 리스크 관리의 효율성과 편의성 제고에도 도움이 될 것으로 기대된다.

또한, 협회는 정부 정책의 현장 대응체계를 강화하기 위해 ‘안전한 일터 프로젝트 협력단’도 신설‧운영한다. 중앙 정책과 현장 집행을 유기적으로 연결하는 일원화된 지휘체계를 구축하고, 중대재해 예방 및 대응에 신속히 나선다는 방침이다.

먼저 전국 협회 회원사 및 관계사를 대상으로 5대 중대재해(추락, 끼임, 부딪힘, 화재‧폭발, 질식)와 폭염 재해 예방을 위한 12대 핵심 안전수칙 이행 실태를 점검하고, 위험요소별 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정이다. 연간 교육생 100만 명에 달하는 전국 단위 교육기관 인프라를 기반으로, AI 기반 영상 콘텐츠 및 스탠드형 배너 등을 활용해 교육생들이 정부 정책과 핵심 안전수칙을 이해하고 실천할 수 있도록 적극 지원하고 있다.

대한산업안전협회 임무송 회장은 “협회는 국내 대표 민간 재해예방기관이자 정부 안전정책의 실행 파트너로서, 「안전한 일터 프로젝트」의 성공적 이행을 위해 전사적 역량을 투입하고, 자율점검과 예방 중심의 안전관리체계가 현장에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 대한산업안전협회는 안전포스터·안전스티커 약 16만 부를 배포하고, 주요 사업장에 현수막을 게시하는 등 현장의 안전의식 제고를 위한 홍보활동과 중대재해 예방 캠페인도 지속적으로 전개해 나갈 계획이다.