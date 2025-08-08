[헤럴드경제=김영상 기자] 국내 대형 보험대리점(GA) 메타리치(MetaRich)는 ‘MS(메타리치 스카우터)’ 직무에 대한 공개 채용을 실시한다고 8일 밝혔다. 채용직무인 MS(MetaRich Scouter)는 우수 인재 추천 및 리크루팅을 전담하는 역할로, 메타리치 내에서 인적 네트워크 확장을 위한 전략적 포지션으로 운영될 예정이다.

회사 측은 이번 채용은 조직 확장과 인재 발굴을 위한 핵심 인력 확보를 목적으로 하며, 40세 이하의 보험 무경력자도 지원할 수 있는 점이 특징이라고 설명했다.

메타리치는 특히 조직관리 또는 영업 경험이 있는 인재를 우대하며, 구체적으로는 군 장교 및 부사관 전역자, 수입차 딜러, 학생회장 등 리더십 경험이 있는 지원자를 주요 대상으로 설정했다.

메타리치는 이번 채용과 관련해 보상체계를 자세히 밝혀 시선을 끌고 있다. 구체적으로는 ▷기본급 월 500만원 ▷활동비 월 200만원(법인카드) ▷성과인센티브 연 최대 5000만원이다.

메타리치 관계자는 “이번 MS 채용은 보험경력 유무보다는 인적 네트워크 역량과 우수인재 발굴 능력에 중점을 둔 전략적 인재 확보”라며 “조직운영 경험이 풍부한 분들에게는 새로운 커리어의 기회가 될 것”이라고 말했다.

메타리치는 전국 단위의 영업망을 기반으로 한 국내 대표 대형 보험대리점으로 ▷디지털플랫폼 기반 시스템 ▷설계사 전용 플랫폼 ▷정착지원 교육 체계 등을 통해 높은 설계사 정착률과 성과를 달성하고 있다. 또 정기적인 사회공헌 활동 및 기부활동 등도 꾸준히 전개하며 신뢰할 수 있는 기업 문화를 구축하고 있다.

이번 채용의 접수는 메타리치 공식 홈페이지를 통해 진행되며, 서류 심사와 인터뷰 절차를 통해 최종 선발된다.

