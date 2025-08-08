충주시 원도심에서 10년 만에 공급되는 새 아파트 ‘충주연수 경남아너스빌 센터원’이 마침내 공개된다. SM자산개발 건설부문은 8월 8일(금), 충주시 연수동 일원에 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.

청약 접수는 12일(화) 특별공급을 시작으로 13일(수) 1순위, 14일(목) 2순위 순으로 진행되며, 당첨자는 22일(금)에 발표된다. 정당계약은 9월 2일(화)부터 4일(목)까지 3일간 진행 예정이다.

충주시에서도 수요자 선호도가 높은 연수동 원도심에 오랜만에 공급되는 신축 단지라는 점에서 충주연수 경남아너스빌 센터원은 일찌감치 시장의 높은 관심을 받아왔다. 공급 소식이 알려진 직후부터 지역 실수요자와 투자자들의 문의가 꾸준히 이어지고 있으며, 입주자 모집공고를 통해 구체적 청약 일정이 알려지면서 기대감은 점차 커지는 분위기다.

충주연수 경남아너스빌 센터원은 충주시 연수동 일원에 공급되며, 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 총 243세대 규모로 조성된다. 전 가구는 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 타입으로 구성돼 실수요자 중심의 분양이 예상된다.

단지가 들어서는 연수동은 충주시 내에서도 행정, 교육, 교통, 생활 인프라가 고르게 갖춰진 핵심 주거지로 손꼽힌다. 특히 이번 공급은 지난 2015년 12월 ‘충주 센트럴 푸르지오’ 이후 10년 만의 신규 아파트 공급이라는 점에서 실수요자는 물론 투자자들까지 이목을 집중시키고 있다. 실제 연수동에는 총 1만 4,507가구가 자리하고 있지만, 이 중 1만 3,409가구는 입주 10년 이상 된 노후 단지로 구성돼 있어 신축 아파트에 대한 희소가치가 높다는 평가다.

입지적 강점도 두드러진다. 단지 인근에는 충주시청, 충주세무서, 충주경찰서(2026년 예정), 청주지법 충주지원 등 관공서가 밀집해 있으며, 충주제1~5일반산단, 충주메가폴리스, 드림파크산업단지, 바이오헬스 국가산단 등도 인접해 있어 직주근접 여건이 뛰어나다. 교육환경 역시 우수하다. 단지 바로 앞 칠금초를 비롯해 반경 1km 이내에 탄금중, 칠금중, 국원고 등 학교가 위치하며, 학원가 접근성도 좋다.

생활 인프라도 풍부하다. 이마트, 롯데마트, CGV, 건국대 충주병원 등 대형 편의시설이 밀집돼 있고, 번영대로와 국원대로를 통해 충주 도심 전역으로 이동이 수월하며 KTX 충주역과 충주공용버스터미널, 중부내륙고속도로 접근성도 좋다.

주거쾌적성 역시 주목할 만하다. 건폐율 17%의 저밀도 설계와 넓은 동간 거리, 풍부한 조경 공간이 마련돼 있으며, 대가미 체육공원, 탄금공원, 능암늪지 생태공원 등 인근 녹지까지 더해 단지 안팎으로 쾌적한 환경을 누릴 수 있다.

여기에 단지 바로 옆에는 약 3,500㎡ 규모의 어린이공원이 조성될 예정으로, 자녀들이 집에서 멀리 나가지 않고도 안전하고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 환경이 제공된다.

설계 특화 요소도 눈에 띈다. 와이드 발코니와 넓은 주방, 팬트리 공간, 대형 드레스룸 등이 마련돼 다양한 수납과 활용이 가능하며, 5.7m 광폭거실과 주방이 연결되는 구조로 개방감을 높였다. 여기에 조망간섭 최소화, 일조 확보, 세대 독립성 확보를 고려한 외관 설계도 반영됐다. 세대당 약 1.6대의 넉넉한 주차 공간까지 갖춰져 주변 구축 단지들과 차별화된 완성도를 자랑한다.

전매제한이 없다는 것도 이 단지의 가치를 높이는 요소다. 광역시 등의 지역이 6개월의 전매 제한 기간이 있는 것과 달리 충주는 비규제지역으로서 청약과 대출 조건이 비교적 완화돼 있을 뿐 아니라 전매도 계약 즉시 바로 가능하다. 주거선호도 높은 원도심 내 오랜만의 분양 단지인 데다 전매까지 자유로운 만큼 실거주 수요는 물론 투자 수요의 관심까지 몰리고 있다.

충주연수 경남아너스빌 센터원의 입주 예정일은 2028년 5월이다. 견본주택은 충주시 연수동 일원에 마련된다.