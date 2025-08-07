현장 맞춤형 사전컨설팅 등으로 지자체 주도 정책모델 제시

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 7일 이달부터 전국 최초로 부산형 감염안전돌봄 인증제 ‘BASIC’을 본격 시행한다고 밝혔다.

BASIC은 지난해 기준 101곳에 달하는 노인요양시설을 대상으로 감염관리 표준화 기준을 마련해 일정 수준 이상의 기준을 충족하는 시설에 인증을 부여하는 제도다. 단순히 노인요양시설에 대한 평가에 그치는 것이 아닌 현장 맞춤형 사전 컨설팅을 거친 뒤 인증심사를 하고 일정 점수 이상의 기준을 충족하는 시설에 인증을 부여하는 것이 BASIC의 특징이다.

이를 통해 시는 시설의 자율적인 감염예방 활동을 촉진하고 이를 통해 지역사회 감염병 확산을 사전에 차단하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 노인요양시설을 대상으로 한 실행 중심·지역 맞춤형 감염관리 인증제도로서 중앙정부 주도 방식에서 벗어난 지자체 주도의 새로운 모델을 제시할 수 있을 것으로 보고 있다.

인증심사지표는 34개 문항으로 구성된다. 감염관리 관련 역할체계 확립과 같은 거버넌스 구축 현황, 종사자 교육 및 입소자 모니터링, 시설 청결관리, 지역사회 협력 및 대응 연결망 구축 등의 내용이 포함됐다. 해당 지표는 시 공공보건의료지원단이 7개월 동안 감염병 전문가, 노인요양시설장, 시 관계자, 사회서비스원 등과 자문회의를 갖고 현장 확인, 자료수집을 거쳐 연구·개발했다.

심사에서 최종 점수 70점 이상을 받고 인증심의위원회 심의에서 적합 판정을 받으면 인증기관으로 선정된다. 인증기관에는 인증서와 현판이 수여된다. 인증 유효기간은 3년으로 시는 인증기간 매년 감염관리 점검(모니터링)을 해 인증기관의 감염관리 수준을 유지할 계획이다.

시는 올해 노인요양시설 3곳을 인증하고 2030년까지 시 전체 노인요양시설의 50% 인증을 목표로 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

시는 이 제도에 대한 노인요양시설 종사자와 관계자들의 이해를 돕기 위해 오는 11일 오후 3시 시의회 대회의실에서 사업설명회도 열린다.

설명회는 시와 (재)부산사회서비스원이 공동으로 주최하며, 시 노인요양시설 종사자와 관계자, 시의원, 시·구·군 담당자 등 100여 명을 대상으로 감염안전돌봄 인증제의 도입 취지, 인증 절차, 심사지표 등을 안내할 예정이다.