해외법인 세전이익 ‘2분기 연속’ 1000억원 이상 달성 투자목적자산 혁신기업 평가이익 약 1300억원 순손익

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋증권이 올해 2분기 연결 기준 세전이익 5202억원, 당기순이익 4059억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전분기 대비 각각 50%, 57% 증가한 규모다.

반기 기준으로는 세전이익 8663억원, 당기순이익 6641억원, 영업이익 8466억원을 달성했다. 연 환산 자기자본이익률(ROE)은 10.9%이다. 연결 기준 자기자본은 12조4000억원에 달한다.

해외법인 실적이 실적 성장을 견인했다. 2분기 해외법인 세전이익은 1061억원으로 2분기 연속 1000억원대를 유지했다.

미래에셋증권의 상반기 세전이익 중 26%가 해외에서 창출됐다. 미국·홍콩·유럽 등 선진시장에서는 상장지수펀드(ETF) 중심의 비즈니스가 실적을 견인했다. 인도 현지법인 미래에셋쉐어칸은 브로커리지 중심에서 자산관리(WM)로 사업을 확장하고 있다.

WM 부문에서 고객자산은 533조원, 연금자산은 47조3000억원을 기록했다. 퇴직연금 잔고는 32조1000억원이다. 퇴직연금 잔고는 상반기 중 3조원 가까이 늘며 42개 사업자 중 적립금 증가 1위를 차지했다.

투자목적자산에서는 약 1300억원의 순이익을 거뒀다. 미국과 중국의 혁신기업 투자에서 발생한 공정가치 상승분이 반영됐다.

기업금융(IB) 부문은 상반기 총 10건의 기업공개(IPO)를 주관하며 리그테이블 1위에 올랐다.

미래에셋증권은 하반기에는 전통자산과 디지털자산을 통합 관리하는 ‘올인원(All-in-one)’ 서비스를 구현할 방침이다. 스톡옵션 중심의 보상체계를 통해 디지털자산, 인공지능(AI) 역량을 갖춘 테크 인재 영입에도 속도를 낼 계획이다.

글로벌 부문에서 미국·중국·인도 등 고성장 시장의 기술혁신 기업 투자도 지속할 방침이다.

미래에셋증권 관계자는 “미래에셋증권은 2007년부터 글로벌 시장에 진출해 국가별 특성에 맞춘 현지화 전략을 추진해왔고, 그 결과 해외법인의 수익성이 크게 개선됐다”고 말했다. 이어 “Client First 정신을 바탕으로 업계 최대 규모의 해외 네트워크를 활용해 고객에게 더 나은 투자기회를 제공하겠다”고 했다.