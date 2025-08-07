의성컬링센터서 3일간 열전

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 컬링의 메카 경북 의성군은 ‘제1회 의성 아시아 컬링 클럽선수권대회’가 오는 15일부터 17일까지 의성 컬링센터에서 열린다고 7일 밝혔다.

대회에는 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 태국, 싱가포르, 인도 등 아시아 8개국 18개 지역에서 32개 팀, 총 128명의 선수단이 참가할 예정이다.

올해 처음 열리는 ‘아시아 컬링 클럽선수권대회’는 아시아 컬링 클럽 간의 교류와 경쟁의 장을 마련하고 컬링 종목의 활성화를 위해 마련됐다.

군은 이번 대회를 계기로 아시아 컬링클럽 연맹을 창립, 지속적인 국제 교류를 이어갈 계획이다.

대회 일정은 15~16일 조별 예선 및 16강전, 17일 8강전·준결승·결승전으로 진행된다.

전 경기는 ‘컬링한스푼’ 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

이번 대회는 의성군과 대한컬링연맹, 컬링한스푼(뉴웨이브 미디어)이 공동 주최하고 컬링한스푼(뉴웨이브 미디어)이 주관한다.

김주수 군수는 “처음 열리는 이번대회가 참가 선수들이 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘하고, 아시아 각국 컬링 동호인들이 우정과 화합을 나누는 소중한 교류의 장이 되기를 바란다”고 말했다.

의성군과 대한컬링연맹, 컬링한스푼(뉴웨이브 미디어)이 공동 주최하고 컬링한스푼(뉴웨이브 미디어)이 주관하며 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 태국, 싱가포르, 인도 등 아시아 8개국 18개 지역에서 32개 팀, 총 128명의 선수단이 참가할 예정이다.

‘아시아컬링클럽선수권대회’는 올해 처음 열리는 대회로 아시아 컬링 클럽 간의 교류와 경쟁의 장을 마련하고 컬링 종목의 활성화를 위한 도모하고자 기획됐다. 이번 대회를 계기로 아시아컬링클럽연맹을 창립, 지속적인 국제 교류를 이어갈 계획이다.

대회 일정은 ▲8월 15~16일 조별 예선 및 16강전 ▲8월 17일 8강전·준결승·결승전으로 구성되어 있으며, 전 경기는 ‘컬링한스푼’ 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

김주수 의성군수는 “이번 대회가 처음 열리는 장소가 ‘컬링의 메카’ 의성군인 만큼 매우 뜻깊다”며, “참가 선수들이 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘하고, 아시아 각국 컬링 동호인들이 우정과 화합을 나누는 소중한 교류의 장이 되기를 바란다”고 전했다.