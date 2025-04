[헤럴드경제 = 김상수 기자] 팅크웨어는 초고화질 영상과 다양한 스마트 기능을 탑재한 프리미엄 블랙박스 신제품 ‘아이나비 Z9900’을 공식 출시한다고 24일 밝혔다.

‘아이나비 Z9900’은 전방 QHD와 후방 FHD 해상도로 초당 30프레임 녹화가 가능하며, 현실적인 색감과 선명한 화질로 다양한 주행 환경에서도 안정적인 영상 촬영을 지원한다. 또, 사이드 카메라를 포함해 최대 5채널까지 확장이 가능해 사각지대 없이 영상 촬영 및 녹화를 할 수 있다.

이번 신제품은 스마트폰과의 연동도 강화됐다. 별도의 앱 설치 없이 USB C to C 케이블만으로 영상 확인 및 다운로드가 가능하고 5GHz 와이파이와 3.5인치 풀 터치 IPS 디스플레이를 통해 보다 직관적이고 빠른 설정 및 영상 확인을 지원한다.

추가로 ‘아이나비 Z9900’은 사고 예방 및 사용자의 운전을 돕는 첨단 운전자 지원 시스템인 익스트림(Extreme) ADAS 2.0 기능을 한층 강화했다. 기존 기능인 ▷차선을 벗어날 경우 알려주는 ‘차선이탈감지시스템(LDWS)’ ▷전방 차량과 안전거리를 인식해 추돌 위험을 알려주는 ‘전방추돌경보시스템(FCWS)’ ▷신호 대기 및 정차 중 앞차가 움직일 경우 운전자에게 알려주는 ‘앞차출발알림(FVSA)’ ▷운행 중 신호대기 상황에서 신호등이 녹색으로 바뀌었을 때 운전자에게 알려주는 ‘신호변경알림(TLCA)’ 등에 주행 중 제한 속도를 초과하면 알림을 주는 ‘제한속도알림(SLA)’ 기능이 추가됐다.

야간에도 선명한 영상 촬영이 가능한 ‘슈퍼 나이트 비전(Super Night Vision)’ 기능도 지원한다. 제품 구매 시 3년간 무상 AS가 지원되며, 설치 후 6개월 이내 1회에 한해 무상 출장 서비스도 제공된다.

‘아이나비 Z9900’ 공식 소비자 가격은 32GB 39만9000원이며, 와이파이 동글이 포함된 패키지는 42만9000원이다.