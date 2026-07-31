구청 전광판을 갤러리로, 8월부터 매주 수요일 점심시간에 송파구 청년 작가 작품 70점 전시…직장인‧구민들, 일상 속 문화예술 향유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 8월부터 매주 수요일 구청사 외벽 전광판에 청년 작가들의 미술작품을 전시한다.

송파구청 외벽 전광판은 7층 높이에 가로 8.4m, 세로 12.7m의 대형 화면으로 구정 주요 소식과 폭염 대응 요령 등 공익 정보를 중심으로 제공한다.

이번 사업은 해당 전광판을 도심 속 미술관으로 탈바꿈시켜 바쁜 일상을 보내는 직장인과 구민에게 예술작품을 감상하며 쉼을 얻을 수 있도록 추진하게 됐다.

전시는 8월 5일부터 매주 수요일 오전 11시 30분부터 오후 1시까지 이어진다. 유동 인구가 많은 점심시간과 문화체육관광부가 올해 4월부터 매주 수요일로 확대 운영 중인 ‘문화가 있는 날’ 취지를 반영했다.

전광판에서는 송파구 청년 예술인 지원사업 ‘더 임팩트’에 참여 중인 시각예술 10개 팀과 ‘청년아티스트센터’ 소속 작가 10명의 작품을 만날 수 있다. 작품당 10초씩 총 16분 40초 분량의 매끄러운 미디어아트 영상이 하루 동안 총 6회 순환 송출된다.

전시 공간을 구하기 어려운 청년 작가에게는 도심 한복판이 열린 갤러리가 되고, 평소 문화생활이 쉽지 않던 직장인과 구민에게는 오고 가는 길이 전시장이 되는 셈이다.

구는 ‘더 임팩트’ 공연예술 30팀 가운데 매달 초 한 팀을 ‘이달의 아티스트’로 선정해 구 공식 사회관계망서비스(SNS) 4개 채널(유튜브·블로그·인스타그램·페이스북)에 홍보한다. 공연 영상과 인터뷰로 다양한 콘텐츠를 공개해 청년예술인이 더 많은 관객과 닿을 수 있게 할 계획이다.

‘더 임팩트’는 청년예술인에게 공연무대를 마련해 주는 사업이다. 석촌호수 아뜰리에와 문화실험공간 호수 등에서 1년간 활동을 이어간다. 2023년 17명으로 시작해 올해 96명이 참여하며 4년간 총 198명의 청년 예술인에게 무대를 제공했다. 2023년 8월 풍납동 문화재 보상부지에 문을 연 ‘송파청년아티스트센터’는 청년 작가에게 창작 공간과 활동비를 지원해 주는 사업이다. 올해로 3기째 운영 중이며 총 31명이 참여했다.

서강석 송파구청장은 “문화와 예술이 구민의 일상 가까이에 있어야 진짜 명품도시라는 생각으로 문화예술 정책을 추진하고 있다”며 “청년 예술인이 마음껏 무대에 서고, 그 작품이 구민의 일상을 채우도록 더 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.