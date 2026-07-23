한국기업평판연구소, 하이엔드 주거 브랜드 빅데이터 884만 건 분석 결과 발표 ‘살기 좋은 아파트’ 종합대상 2년 연속 수상 등 차별화된 리조트 도시 가치 입증

하이엔드 주거 브랜드에 대한 소비자들의 관심이 지속적으로 늘어나는 가운데, DK아시아의 ‘로열파크씨티’가 2026년 7월 하이엔드 주거 브랜드평판에서 3위를 기록했다.

DK아시아는 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 7월 하이엔드 주거 브랜드평판 조사에서 로열파크씨티가 상위 3위에 올랐다고 밝혔다. 이번 조사는 6월 23일부터 7월 23일까지 수집된 빅데이터 8,849,322건을 분석한 결과로, 전월 대비 데이터량이 7.7% 증가했다. 연구소 분석에 따르면 브랜드 이슈(+6.88%)와 소통(+8.45%), 확산(+11.85%) 지표가 전반적으로 상승하며 최고급 주거 브랜드에 대한 시장 관심이 확산되는 추세다.

이번 조사에서는 현대건설 ‘디에이치’가 브랜드평판지수 1,965,122점으로 1위를 유지했으며, 롯데건설 ‘르엘’(1,443,819점)이 2위를 기록했다. 3위에 오른 DK아시아 ‘로열파크씨티’는 브랜드평판지수 1,416,009점을 나타냈다.

특히 로열파크씨티는 미디어지수와 소통지수 부문에서 전체 2위를 기록했으며, 전월 대비 6.29% 증가해 상위 3개 브랜드 중 가장 높은 상승폭을 보였다. 2위 ‘르엘’과의 격차를 2만 7,810점까지 좁히며 선두권을 바짝 추격하는 양상이다. 이어 DL이앤씨 ‘아크로’, 두산에너빌리티 ‘트리마제’, 대우건설 ‘푸르지오 써밋’, 두산건설 ‘위브더제니스’, 호반건설 ‘써밋’, 포스코이앤씨 ‘오티에르’, SK에코플랜트 ‘드파인’이 뒤를 이었다.

하이엔드 주거 브랜드는 일반 아파트 브랜드보다 고도화된 설계와 고급 마감재, 차별화된 커뮤니티 시설 및 프리미엄 서비스를 앞세운 최고급 주택 브랜드를 의미한다.

로열파크씨티는 주거 가치 평가에서도 성과를 거두고 있다. 지난해 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’에 이어 올해 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’까지 ‘살기 좋은 아파트’ 종합대상에 선정되며, 하이엔드 주거 브랜드로는 최초로 2년 연속 종합대상을 수상했다. 단지 내 대규모 커뮤니티 시설과 리조트 도시 콘셉트의 독자적인 기반 시설이 주요 평가 요인으로 작용했다.

이 같은 브랜드 성과를 기반으로 DK아시아는 로열파크씨티 2단계 개발사업 추진에 박차를 가하고 있다. 하나은행과의 금융협약 및 김앤장 법률사무소와의 전략적 파트너십을 체결하고, 인천 검단구 일대 1만 6,800가구 규모의 미니신도시급 주거단지 조성을 본격화하고 있다.

DK아시아 김국회 대표는 “신검단 로열파크씨티Ⅱ와 검암역 로열파크씨티 푸르지오의 연속 수상은 리조트형 도시 구성이 하나의 검증된 주거 모델로 자리 잡았음을 보여준다”라며 “향후 추진되는 로열파크씨티 2단계 프로젝트를 통해 금융과 하이엔드 주거·상업·문화가 유기적으로 결합된 미래형 복합도시를 완성할 것”이라고 밝혔다.