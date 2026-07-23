[헤럴드경제=윤창빈 기자] 홍범식(왼쪽 첫 번째부터) LG유플러스 대표이사, 정재헌 SK텔레콤 대표이사, 박윤영 KT 대표이사를 비롯한 참석자들이 23일 오전 서울 중구 SKT 본관에서 열린 부총리 겸 과기정통부 장관-통신사 CEO 간담회에 참석해 배경훈 부총리의 모두발언을 경청한 뒤 박수를 치고 있다.


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