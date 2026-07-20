전북자치도·전북대와 산학협력 MOU 피지컬 AI·로봇·수소에너지 계약학과 추진 기술협력 포럼 통해 공동연구 과제 발굴 AI 데이터센터·로봇 클러스터 등 투자 연계

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 전북특별자치도, 전북대학교와 손잡고 피지컬 인공지능(AI), 로봇, 수소에너지 등 미래산업 인재 육성에 나선다. 현대차그룹이 추진 중인 9조원 규모 ‘새만금 AI 밸리’와 연계해 지역 안에서 인재를 키우고 연구 기반을 넓히겠다는 구상이다.

현대차는 전북특별자치도청에서 전북자치도, 전북대와 ‘지역 성장엔진 연계 인재양성 및 공동연구 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 20일 밝혔다. 이날 협약식에는 이원택 전북특별자치도지사, 양오봉 전북대 총장, 신승규 현대차그룹 RH(로봇 및 수소) PMO(프로젝트관리기구) 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약의 핵심은 지역 기반의 첨단산업 인재 양성과 산학 공동연구다. 현대차는 전북 지역에서 피지컬 AI, 로봇, 수소에너지 등과 관련한 계약학과 신설을 추진하고, 산업 현장에서 필요한 교육과 연구 과제를 전북대와 함께 발굴하기로 했다.

글로벌 자동차 산업은 전동화에 이어 AI와 로봇, 에너지 인프라를 결합한 제조 혁신 경쟁으로 빠르게 이동하고 있다. 대규모 투자가 실제 지역 산업 생태계로 이어지려면 생산시설뿐 아니라 전문 인력과 연구 역량을 함께 확보해야 한다는 지적도 커지고 있다.

협약에 따라 현대차는 산업 수요를 제시하고 교육과정 자문, 실무 전문가 참여, 공동연구 협력 등을 맡는다. 전북자치도는 행정·재정 지원을 담당하고, 전북대는 교육과정 개발과 기술협력 포럼 운영 등 교육·연구 주관기관 역할을 수행한다.

계약학과는 실제 산업 현장에서 필요한 역량을 대학 교육에 반영하는 방식으로 추진된다. 전북대는 학사제도, 교육과정, 학생 선발 등 운영 체계를 마련하고, 현대차는 현장 수요를 반영한 커리큘럼 자문과 실무 교육에 협력한다.

현대차 임직원과 분야별 전문가가 객원교수, 특강 강사, 프로젝트 멘토 등으로 참여하는 방안도 검토된다. 학생들이 강의실 안에서만 기술을 배우는 데 그치지 않고, 산업 현장의 변화와 실제 프로젝트 흐름을 접할 수 있도록 하기 위해서다.

계약학과 설립 시기와 세부 교육과정, 과정을 마친 학생의 채용 연계 여부와 규모는 앞으로 협의를 거쳐 결정하기로 했다.

공동연구도 함께 추진된다. 세 기관은 산업계와 대학 연구자가 함께 참여하는 ‘기술협력 포럼’을 운영해 연구 과제를 발굴할 예정이다. 현대차는 산업 수요 기반 과제 발굴과 연구 방향 설정, 전문가 참여 등을 맡고, 전북대는 연구공간과 연구인력, 학내 연구조직 연계를 지원한다.

초기 공동연구는 산업 수요에 대응할 수 있는 시범 과제 중심으로 진행된다. 이후 성과가 확인된 분야는 융합연구소나 고등연구원 등으로 협력 규모를 넓히는 방안도 검토한다.

세 기관은 공동연구 결과를 산업 현장 적용, 기술 교류, 기술 이전, 사업화까지 연결하는 실행형 산학협력 모델로 발전시키겠다는 계획이다. 단순한 업무협약에 그치지 않고 실제 사업 성과와 지역 일자리로 이어지게 하겠다는 취지다.

이번 협약은 현대차그룹의 새만금 AI 밸리 투자와도 맞물려 있다. 현대차그룹은 전북 새만금 지역에 약 9조원을 투입해 AI 데이터센터, 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전, AI 수소 시티 등을 조성하고 있다.

현대차그룹은 지난 2월 관련 업무협약을 체결한 뒤 투자를 계획대로 진행 중이다. AI 데이터센터는 2027년 착공해 2029년 준공을 목표로 하고 있다. 수전해 플랜트와 태양광 발전 시설도 2027년 착공해 2029년 1차 완공을 추진한다. 로봇 제조 클러스터는 2028년 공사에 들어가 2029년부터 1단계 양산에 나설 계획이다.

현대차는 새만금에 AI, 로봇, 수소에너지가 결합된 산업 생태계가 조성되면 이를 뒷받침할 인재와 연구 기반이 함께 필요하다고 보고 있다. 이번 협약이 기업 투자, 지역 인재 양성, 지역 정착으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

현대차 관계자는 “첨단산업 주도권 확보를 위해서는 기업뿐 아니라 우수 인재를 육성하는 대학과 뒷받침하는 지역 사회의 협력이 필수적”이라며 “이번 협력을 통해 육성한 우수한 지역 인재들이 미래 비즈니스의 핵심 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.