패션그룹형지 편입 후 1분당 1.2장 판매 기록… 친환경 소재 개발 및 해외 진출 가속화

형지I&C(대표 최혜원)은 남성 셔츠 브랜드 ‘예작(YEZAC)’이 해외 수입 브랜드와 고가의 라이선스 브랜드가 주도하는 국내 남성복 시장에서 독보적인 경쟁력을 입증하며, 대한민국 대표 토종 셔츠 브랜드로서의 입지를 공고히 하고 있다.

예작은 1998년 론칭 이후 30년 가까이 대한민국 셔츠 시장을 지켜온 최장수 브랜드다. 대한민국의 산업 성장의 역사 현장에서 남성 직장인들의 일상을 함께해 온 예작은, 특히 2013년 패션그룹형지에 인수된 이후 브랜드 경쟁력과 유통망을 한층 강화했다. 해외 브랜드의 거센 공세 속에서도 백화점을 비롯한 주요 유통 채널에서 꾸준히 높은 점유율을 유지하며 토종 브랜드의 자존심을 지켜왔다는 평가를 받는다.

실제로 예작은 패션그룹형지에 편입된 2013년부터 지난 7월 2일까지 누적 판매량 850만 장을 돌파하는 기염을 토했다. 이를 시간 단위로 환산하면 1분당 약 1.2장씩 판매된 셈으로, 고물가와 패션 트렌드의 급변 속에서도 소비자의 얇아지지 않는 신뢰를 증명하는 상징적인 지표가 되고 있다.

이러한 성과는 단기적인 가격 할인 경쟁 대신 소재, 디자인, 착용감 등 본질적인 품질 강화에 집중해 온 결과다. ‘한 장의 셔츠도 예술 작품처럼 만든다’는 브랜드 철학에 따라, 원단 선정부터 패턴 설계, 정교한 봉제와 검수에 이르기까지 전 생산 과정을 엄격하게 관리해 왔다. 단순한 유행 추구보다 오래 입을 수 있는 내구성과 편안함을 지향한 점이 오랜 기간 국민 셔츠로 자리매김한 원동력이 됐다.

형지I&C는 국내 시장에서 입증된 예작의 브랜드 파워를 바탕으로 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 계획이다. 특히 최근 남성복 시장에서 중요성이 커지고 있는 ‘친환경’과 ‘가치소비’ 트렌드에 발맞추어 소재 혁신에 속도를 내고 있다. 그 일환으로 이탈리아의 프리미엄 기능성 소재 기업인 카르비코(Carvico S.p.A.)와 협력해 친환경·고기능성 소재를 적용한 차별화된 신제품 라인업을 선보일 예정이다.

이와 함께 디지털 전환 및 글로벌 유통망 확대를 통한 K-패션 경쟁력 강화도 본격화한다. 형지I&C는 올해 하반기 중국 최대 숏폼 플랫폼인 ‘더우인’에 공식 브랜드 계정을 개설하고, 현지 대표 인플루언서인 왕홍과의 협업을 통해 모바일 커머스 시장을 적극 공략한다. 온라인을 통해 현지 인지도를 확보한 후, 중국 국영기관 상하이 서홍교 기업서비스유한공사와의 협력을 바탕으로 오프라인 팝업 매장 운영 등 글로벌 온·오프라인 유통망을 동시에 확대한다는 구상이다.

형지I&C 관계자는 “대한민국의 성장과 함께 해외 브랜드 사이에서 뚝심 있게 지켜온 예작만의 브랜드 철학과 품질력이 이번 성과로 입증됐다”라며 “앞으로도 국민 셔츠라는 명성에 걸맞은 지속적인 품질 혁신과 적극적인 해외 시장 개척을 통해 K-패션을 대표하는 글로벌 프리미엄 셔츠 브랜드로 도약하겠다”라고 밝혔다.