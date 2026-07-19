누적 참여자 8만 4천여 명의 가채점 데이터를 바탕으로 정밀한 지원 가능 선 분석 가채점 당일 성적 입력한 응시자 대상 로스쿨 합격자 자기소개서 열람 등 수험 지원 혜택 제공

로스쿨 전문 교육기관 메가로스쿨이 오는 7월 19일 법학적성시험(LEET) 종료 직후 수험생들의 신속한 입시 전략 수립을 돕기 위해 ‘2027학년도 LEET 합격예측 풀서비스’를 실시한다고 밝혔다.

메가로스쿨의 합격예측 풀서비스는 시험에 응시한 수험생이 가채점을 통해 자신의 위치를 신속하게 파악하고, 실제 대학별 모의지원을 통해 구체적인 입시 전략을 도출할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 해당 서비스는 누적 참여자 수 84,103명을 기록하며 매년 시험 직후 많은 입시생이 참여하는 주요 지표로 활용되어 왔다.

실제로 최근 5개년 원서 접수 인원 대비 평균 85.4%의 높은 참여율을 나타내고 있어 신뢰도 높은 표본 수집이 가능하다는 평가를 받는다. 메가로스쿨은 축적된 다년도 합격 데이터베이스를 바탕으로 실시간 모의지원 현황을 비교·분석하여 수험생들에게 현실적인 합격 가능성 예측 범위를 제시할 계획이다.

이번 2027학년도 합격예측 풀서비스는 원활한 서비스 이용과 전략적 분석을 돕기 위해 기능적 측면을 강화했다. 가장 빠른 본고사 채점 및 모의지원 서비스를 시작으로, 모바일 환경에 최적화된 인터페이스와 실시간 경쟁률 조회 기능이 함께 지원된다.

특히 단순 정량 점수 비교 수준을 넘어 지원자들의 스펙을 입체적으로 교차 검증할 수 있는 ‘빅데이터 기반 정성·정량 분석 리포트’가 제공되어 수험생들이 정밀한 로스쿨 입시 전략을 마련하도록 도울 예정이다.

시험 이후 이어지는 자기소개서 및 2단계 전형 준비를 선제적으로 지원하기 위한 수험생 혜택도 마련됐다. 시험 당일인 19일에 합격예측 풀서비스에 참여해 성적을 입력한 수험생에게는 ‘2026학년도 로스쿨 최종합격자 자기소개서 3종 열람권’이 부여된다.

사전 예약에 참여한 수험생에게는 총 6종의 합격자 자소서 열람 혜택이 제공되며, 사전 예약은 6월 22일부터 시험 전날인 7월 18일까지 진행된다. 당일 참여자 역시 기본 3종 열람 혜택을 동일하게 받을 수 있다.

이 외에도 풀서비스 참여 수험생에게는 입시 단계별 필수 콘텐츠인 합격자 분석 리포트 5회 열람권, 유효 경쟁자 모의지원 리스트, 합격자 정성요소 분석 데이터, 입시 전문 AI ‘디케이’ 3회 이용권, 면접 시나리오 리포트 등이 다양하게 무상 지원된다.

메가로스쿨 관계자는 “LEET 시험 종료 직후 최대한 많은 가채점 표본 데이터를 확보해 자신의 객관적 위치를 가늠하는 것이 합격의 첫걸음이다”라며, “가채점 참여를 통해 자신의 정량 성적을 과학적으로 예측해 보고, 당일 한정으로 제공되는 합격자 자기소개서 등 필수 포스트 콘텐츠를 입시 준비에 적극적으로 활용하길 바란다”고 전했다.