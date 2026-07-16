심미성과 관리 효율성 높은 ‘커튼월룩’ 공법, 하이엔드 아파트 중심으로 확산 입주민 주거 편의 돕는 스마트홈 시스템 및 특화 평면 설계 적용 부산 남구 대연동 평지 입지… 2호선 못골역·대연역 더블 역세권 구축

최근 주택 시장을 중심으로 외관 특화 설계 도입이 확산되고 있다. 디자인 차별화를 이뤄낸 단지들이 지역 내 랜드마크로 자리 잡으며 가치 상승을 이끌자, 신규 분양 시장에서도 외관 디자인 경쟁이 한층 치열해지는 모양새다.

특히 과거의 시멘트 위 페인트 도장 방식에서 벗어나 유리 패널로 외벽을 마감하는 ‘커튼월(curtain wall)’ 및 ‘커튼월 룩’ 공법이 하이엔드 단지의 주요 요소로 적용되는 추세다. 커튼월은 건물의 하중을 기둥과 보로 분산하고 외벽은 유리로 장식하는 건축 방식이다. 유리 프레임을 활용한 설계를 통해 세련된 외관 디자인을 구현할 수 있어 단지의 인지도 형성에 기여하는 요소로 꼽힌다.

실제로 서울 용산구 ‘포제스 한강’을 비롯해 강남권 대표 단지인 ‘아크로 리버파크’, ‘래미안 원베일리’ 등도 커튼월 및 커튼월 룩 공법을 적용해 상품성을 차별화한 바 있다. 과거 여의도 ‘63빌딩’이나 ‘타워팰리스’, 부산 해운대 ‘아이파크’ 및 ‘두산위브더제니스’ 등 초고층 빌딩과 주상복합에 주로 쓰이던 기술이 최근 일반 아파트 단지 전반으로 넓어지는 흐름이다.

건설 업계에서는 이 공법이 심미성뿐만 아니라 기능적 장점도 지닌다고 평가한다. 대형 유리창을 통해 내부에서는 넓은 조망권과 채광을 확보할 수 있으며, 외부에서는 햇빛 반사로 시각적 입체감을 주는 효과가 있다. 또한 석재나 타일과 달리 재질 특성상 세월이 지나도 변색이나 노후화 우려가 적어 유지 관리 효율성 측면에서도 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이러한 가운데 두산건설이 부산 남구 대연동 일원에 공급하는 ‘두산위브더제니스 대연’ 역시 외관 특화 트렌드를 반영해 설계됐다. 단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성되며, 이 중 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양 물량이다.

해당 단지는 외관에 브랜드 정체성을 반영한 디자인 요소와 함께 커튼월룩 입면 디자인을 적용할 계획이다. 이를 통해 차별화된 외관을 구현하고 독창적인 스카이라인을 형성해 지역 내 시각적 랜드마크로 조성해 나간다는 구상이다. 이 단지는 설계의 우수성을 인정받아 ‘2026년 상반기 한경주거문화대상’에서 주거혁신 대상을 수상하며 상품성을 입증한 바 있다.

외관뿐만 아니라 내부 주거 가치를 극대화하기 위한 세부 특화 설계와 첨단 시스템도 대거 도입된다. 단지는 채광과 통풍을 극대화한 판상형 위주의 평면 설계를 적용하고, 공간 활용도를 높이기 위해 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 확보했다. 또한 이웃 간 층간소음 갈등을 줄이기 위해 바닥 충격음 차단 성능이 우수한 고성능 완충재와 두꺼운 바닥 슬래브 설계를 적용해 정숙한 주거 환경을 제공한다.

입주민의 주거 편의성을 높이는 스마트 시스템도 구축된다. 단지 내에는 조명, 가스, 난방 등을 외부에서도 스마트폰 앱으로 제어할 수 있는 스마트홈 IoT 시스템이 도입되며, 대기전력 차단 시스템과 일괄 소등 스위치 등을 통해 에너지 효율을 높였다. 더불어 단지 내 보안 강화를 위해 고화질 CCTV, 주차관제 시스템, 디지털 도어록 등 다중 안전 시스템이 함께 적용된다.

입지적 장점도 갖췄다. 산지가 많은 부산 지역에서 선호도가 높은 완벽한 ‘평지’에 자리 잡은 점이 특징이다. 대연동 일대는 황령산과 금련산 자락을 따라 경사지가 많아 평지 아파트에 대한 희소성이 높게 평가된다.

교통 여건의 경우 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지를 확보했다. 인근 수영로와 유엔평화로를 통해 주요 도심으로 이동이 수월하며 남구청, 못골시장, 경성대 상권 등 다양한 행정·쇼핑 시설과 대형 병원의 이용이 편리하다. 아울러 우룡산공원, UN조각공원 등이 가까워 자연환경도 쾌적하다.

한편, ‘두산위브더제니스 대연’의 갤러리는 오는 7월 중 개관할 예정이다.