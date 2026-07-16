스마트홈 기업 현대에이치티㈜(이하 현대HT)가 베트남 하노이 지역의 부동산 개발사들과 전략적 업무협약(MOU)을 연이어 체결하며 베트남 북부 스마트홈 시장 공략에 나섰다.

이번 협약은 베트남 북부 지역을 중심으로 스마트홈 사업 기반을 다지고, 현지 개발 프로젝트와 연계한 솔루션 공급 체계를 마련하기 위해 추진됐다. 현대HT는 현지 파트너사인 스타엑스 테크놀로지(StarX Technology, 이하 StarX)와의 협업을 바탕으로 하노이 지역 대형 개발 프로젝트에 스마트홈 솔루션을 공급하고, 북부 시장 내 사업 기회를 단계적으로 넓혀 나갈 계획이다.

특히 현대HT는 하노이시 산하 국영기업으로 도시 개발과 공공주택 공급을 담당하는 HANDICO(Hanoi Housing Development and Investment Corporation)와 스마트홈 사업을 위한 전략적 협력을 맺었다.

협약에 따라 현대HT는 스마트홈 솔루션과 기술 및 제품을 공급하며, StarX는 하노이와 북부 지역 내 유통, 시공, 기술 지원을 수행한다. HANDICO는 시범 세대와 모델하우스를 대상으로 현대HT의 스마트홈 시스템을 적용해 사용성과 성능을 검증한 뒤, 향후 추진하는 개발 프로젝트에 솔루션 도입을 우선 검토할 방침이다.

이와 함께 현대HT는 현지 부동산 개발사인 남홍 그룹(Nam Hong Group), 반쑤안(Van Xuan)과도 스마트홈 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

남홍 그룹은 자사가 추진 중인 주거 및 도시개발 프로젝트에 현대HT 스마트홈 솔루션 우선 적용을 검토하기로 합의했다. 반쑤안과는 StarX가 시공과 기술 지원을 담당하는 프로젝트를 중심으로 현대HT 시스템 적용 방안을 함께 모색할 예정이다.

현대HT는 이번 협력을 계기로 베트남 북부 지역 내 파트너십 네트워크를 강화하고 주요 개발 프로젝트를 중심으로 스마트홈 솔루션 공급을 구체화할 것으로 기대하고 있다. 아울러 현지 수요와 개발 환경에 맞춘 솔루션 공급을 통해 동남아시아 시장 경쟁력을 점진적으로 넓혀갈 계획이다.

이건구 현대HT 대표이사는 “이번 협력은 현대HT 스마트홈 기술을 실제 프로젝트에 적용해 현지 사업 모델을 확장하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 동남아 주요 지역을 비롯해 글로벌 시장으로 스마트홈 사업 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.