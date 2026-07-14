MINI 에이스맨, 보조금 400만원…수입차 1위 BMW iX3, 275만원으로 보조금 50% 적용 BMW iX3, 성능 보조금, 충전 속도 항목서 고평가

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 그룹 코리아는 산하 브랜드의 순수 전기차 라인업이 새로운 전기차 보조금 체계에서 성능과 배터리, 충전기 보급 등 다방면에서 고평가를 받으며 경쟁력을 입증했다고 14일 밝혔다.

이번 개편안은 전기차의 전비와 1회 충전 주행 거리뿐만 아니라 배터리의 효율성과 환경성, 충전 인프라 보급 기여도, 그리고 제조사의 AS 서비스 네트워크 수준까지 종합적으로 평가해 구매 보조금을 지급하도록 설계됐다.

특히 최근 선보인 ‘더 뉴 BMW iX3’는 전비와 1회 충전 주행 거리로 평가하는 ‘성능 보조금’ 및 ‘최대 360㎾’에 이르는 충전 속도, BMW 브랜드 최초로 적용된 ‘V2L’ 항목 등에서 만점을 획득하며 275만원의 국고 보조금이 책정됐다. 아울러 BMW의 대표 전기 세단인 i4와 i5, 그리고 순수 전기 SAV iX1과 iX2 등 핵심 전동화 제품군 전반이 최고 수준의 점수를 받았다.

MINI 역시 디 올-일렉트릭 MINI 에이스맨 E가 수입 프리미엄 전기차 부문에서 가장 많은 400만원을, 디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 역시 최고 수준인 396만원을 적용받는다. 이 외에도 디 올-일렉트릭 MINI 컨트리맨 SE ALL4, 디 올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨과 디 올-일렉트릭 MINI JCW 역시 높은 평가를 받으며 200만원 내외의 국고 보조금이 책정됐다.

BMW 그룹 코리아는 지난 2022년 말부터 현재까지 전국에 총 3,030기의 전기차 충전기를 설치 완료하고, 지난달에는 국내 최초로 공용 ‘400㎾ 초급속 충전기’를 설치하는 등 전기차 운행 편의성 강화를 위한 투자를 지속해서 이어왔다.

아울러 BMW 그룹 코리아는 업계 최다 수준인 480명의 고전압 테크니션과 전동화 모델 정비 전문 인력을 육성하며 AS 서비스 역량을 지속 강화하고 있다.

또한, BMW 프로액티브 케어를 통해 배터리 상태를 실시간으로 모니터링하고 있으며, 국내 자동차 수입사 중 유일하게 국토부의 배터리 이상 감지 시 화재신고 시범사업에 참여해 전기차 안전성 제고에도 이바지하고 있다.

BMW 그룹 코리아 관계자는 “이번 전기차 구매 보조금 책정 결과는 BMW 그룹의 전동화 기술력과 국내 전기차 운행 환경 개선을 위해 지속해 온 투자가 함께 반영된 결과”라며 “앞으로도 전기차 생태계 고도화를 위한 투자를 지속하며 국내 고객에게 차별화된 프리미엄 전동화 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, BMW 그룹 코리아는 최근 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 서울지역 소방대원과 화재조사관 40명을 대상으로 전기차 소방 교육·훈련을 실시하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.