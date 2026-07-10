롯데건설은 울산 북구 강동관광단지에 조성 중인 ‘롯데리조트 울산’의 홍보관을 개관하고 콘도미니엄 창립 회원권 분양을 시작했다고 밝혔다.

롯데리조트 울산은 울산 최초의 리조트이자 롯데리조트의 다섯 번째 직영 사업장으로 추진되는 프로젝트다. 지하 5층~지상 43층, 총 974실 규모로 조성되며 생활형숙박시설 696실과 콘도미니엄 278실로 구성된다. 개장은 2027년을 목표로 하고 있다.

이번에 공급되는 창립 회원권은 콘도미니엄 278실을 대상으로 한다. 콘도미니엄은 최고 29층 규모의 타워동(207실), 최고 3층 규모의 파노라마동(39실), 테라스동(32실) 등 3개 동으로 계획됐다.

리조트가 들어서는 강동관광단지는 울산시가 동해안 관광거점으로 조성 중인 해양관광단지다. 강동몽돌해변과 화암주상절리, 정자항을 비롯해 대왕암공원, 태화강국가정원, 울산대공원 등 주요 관광지와 연계성이 있으며, 울산공항과 KTX 울산역, 동해고속도로 등을 통해 접근할 수 있다. 향후 울산외곽순환도로가 개통되면 동남권 접근성도 개선될 것으로 전망된다.

롯데리조트 울산에는 실내외 워터파크를 비롯해 파도풀, 유수풀, 슬라이드, 키즈풀, 사우나, 스파, 인피니티풀 등이 조성될 예정이다. 이와 함께 최대 수심 30m 규모의 테마형 잠수풀도 계획돼 있다.

롯데건설은 이번 창립 회원권을 개인과 기업 고객을 대상으로 공급하며, 계약자에게는 롯데리조트 체인 이용과 롯데 계열사 제휴 혜택 등을 제공할 예정이라고 설명했다.

롯데건설 관계자는 “롯데리조트 울산은 강동관광단지의 관광 인프라와 연계해 동남권 관광 활성화에 기여할 수 있도록 추진하고 있다”며 “차별화된 시설과 서비스를 갖춘 복합 리조트 조성을 위해 사업을 진행할 계획”이라고 말했다.

한편 롯데리조트 울산 홍보관은 울산광역시 남구 문수로 일원에 마련됐으며, 회원권 상담과 분양을 진행하고 있다.