올해 상반기 중국 국가철도의 화물 운송량이 20억 톤을 넘어섰다.

중국 국가철도그룹에 따르면 올해 상반기 국가철도 화물 운송량은 누계 20억1500만 톤으로 전년 동기 대비 1.8% 증가했다. 이 중 중국-유럽 열차는 1만1178편을 운행해 전년 동기 대비 20% 늘었다.

국가철도그룹은 현재 2582개의 물류 거점과 7000여 개의 철도 전용선으로 구성된 물류 네트워크를 갖추고 있다. 대형 화물 기관차 1만3800대, 화물 차량 93만 대, 컨테이너 120만여 개를 보유하고 있다.

품목별 실적도 눈에 띈다. 상반기 신장(新疆) 면화 외송 열차는 75편을 운행해 면화 86만 톤을 수송했다. 전년 동기 대비 218.8% 급증한 수치다. 집화 기간을 60% 이상 단축하고 전체 운송 시간도 10여 일에서 약 3일로 줄인 새로운 집화 방식 도입이 주효했다. 곡물 수송량은 5800만 톤으로 전년 동기 대비 9.2% 늘었다. 북방의 곡물을 남방으로 운반하는 노선에서 철도 직통 복합 운송 방식을 도입해 운송 시간을 18일에서 최단 4일로 단축했다. 비료는 2842만 톤을 수송해 전년 동기 대비 8.6% 증가했다. 수입 비료를 항구에서 윈난(雲南) 생산 공장까지 3일 만에 운송하는 체계가 갖춰졌다.

한편 지난 3일 국가철도그룹은 중화전국공급판매합작사 본부와 전략 협력 협약을 체결하고 신장 면화 외송, 북방 곡물 남방 운송, 수입 비료 수송 열차를 정기적으로 운행하기로 했다. 물류 총비용 절감과 농가 소득 증대를 동시에 겨냥한 협력이다.