[헤럴드경제=이원율 기자]인공지능(AI) 모델 챗GPT 개발사 오픈AI가 상장을 내년으로 미루는 방안을 살펴보고 있는 것으로 알려졌다.

25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 복수의 내부 소식통을 인용해 보도한 데 따르면 오픈AI는 애초 연내를 목표로 진행한 기업공개(IPO) 일정을 내년으로 연기하는 논의를 하고 있다고 연합뉴스가 전했다.

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 최근 역대 최대 규모의 IPO를 진행한 직후 주가가 내리막길을 걷는 일을 의식한 것으로 보인다.

원래 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 3~4분기 상장을 염두에 두고 투자은행과 변호사 등 자문단과 상장을 통해 기업가치를 1조 달러로 끌어올릴 방안을 모색하도록 주문한 바 있지만, 스페이스X의 흐름 등으로 최근 기류가 변했다는 것이다.

여파가 스페이스X로만 묶이지 않고 AI 기업의 기업가치에 대한 투자자들의 의구심을 키우며 기술주 자체가 전반적으로 약세를 보이고 있다. 그렇기에 기존 목표를 수정할 수밖에 없게 됐다는 분석이다.

자문단은 1조 달러 기업 가치를 고수하고 내년에 상장하거나 기업 가치를 낮춰 조기에 상장하는 두 방안을 제시했다고 소식통은 전했다.

이에 올트먼 CEO는 기업가치 조정은 받아들일 수 없다는 입장을 보였다고 덧붙였다.

오픈AI의 최근 성적표도 발빠른 IPO를 망설이게 하는 데 원인이 되고 있는 모습이다.

오픈AI는 지난해 기록한 연 매출 130억 달러를 올해 3배로 늘리겠다는 목표를 갖고 있다. 다만, 올해 들어 매달 기록하는 월 매출은 20억 달러 수준이다.

이용자 수 증가세도 완만해지고 있다. 10억명을 쉽게 돌파할 수 있다는 투자자들의 기대와 달리 9억명대를 유지 중이다.

무료·저가 요금제 이용자에 대한 광고 노출, 전자상거래 기업과 제휴를 맺고 쇼핑 기능을 추가하는 등 새롭게 마련한 수익원도 아직은 초기 단계다.

오픈AI, 공격적 ‘인재 영입’

한편 이런 가운데, 오픈AI는 제미나이 공동 개발자에 이어 백악관 출신의 인공지능(AI) 고문까지 공격적인 인재 영입 움직임을 보이고 있다.

지난 18일(현지시간) 미 정치전문매체 악시오스 보도에 따르면 오픈AI는 딘 볼 전 백악관 과학기술정책실(OSTP) AI·신흥기술 수석 정책 고문을 영입했다고 당시 연합뉴스가 전했다.

볼은 오픈AI에서 ‘전략 미래’라는 이름의 신생팀을 이끌 예정이다. AI정책과 사내 거버넌스 구축에도 나설 계획이다.

학자 출신의 볼은 지난해 트럼프 행정부에서 ‘미국 AI 액션 플랜’ 발표에 힘을 실었다. 최근까지는 싱크탱크 미국혁신재단에서 수석연구원으로 있었다.

볼은 엑스(X·옛 트위터)에서 “우리의 임무는 첨단 AI정책을 만드는 것”이라며 “AI가 노동시장에 미치는 영향, 파멸적 위험성, 정부 및 사회와의 관계에 대해 집중할 예정”이라고 했다.

악시오스는 이번 영입에 대해 오픈AI가 미 행정부를 잘 아는 인물을 자기 편으로 확보하게 됐다고 분석했다.

앞서 오픈AI는 제미나이 공동 개발자인 노엄 샤지어도 영입한 바 있다.

샤지어는 2000년 구글에서 일하며 검색 엔진의 맞춤법 교정기와 광고 기술 개발 업무 등을 맡았다. 2021년 퇴사해 챗봇 스타트업 ‘캐릭터.AI’를 세웠다. 이후 구글과의 라이선스 계약을 통해 재입사, 제미나이 개발을 이끌었다고 평가받는다.