[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 겸 화가 이혜영이 재혼 후 의붓딸을 처음 공개하면서 연예계 활동을 뒤로했던 이유를 밝혔다.

25일 ‘혜영이는 못말려’ 유튜브 채널에는 이혜영이 딸을 만난 영상이 공개됐다.

딸은 “현재 뉴욕에 살고 있는데 가족을 보기 위해 LA에 왔다”며 “26살이고 미슐랭 한식 식당에서 일하다가 목 디스크가 심해져서 쉬고 있다”고 소개했다.

영상에서 이혜영과 딸은 친구 같이 다정한 대화를 나눠 눈길을 끌었다.

이혜영은 제작진이 “유명 연예인인데 커리어를 뒤로하고 엄마로 살아가기로 한 계기가 있었나”라고 묻자 “딸 때문이었다”고 답했다.

그는 “어느 날 딸이 왜 요즘에 드라마를 안찍냐며 TV에 나오길 바라더라. 그래서 내가 드라마를 찍으면 너랑 시간을 못보낸다고, TV에 안 나오더라도 네 옆에 있어주는 게 좋으냐고 물었더니 자기랑 있어달라고 하더라”며 “그래서 너를 잘 키운 뒤 그때 다시 연예인을 하겠다고 했다”고 말했다.

이혜영은 “내가 자기(딸) 때문에 연예인 생활을 안했다는 걸 안다”라고 덧붙였다.

실제로 딸은 “엄마가 몇 년 동안 저를 위해 많은 걸 포기하셨다”며 “엄마는 항상 제 꿈을 밀어줬다”며 고마움을 나타냈다.

한편, 이혜영은 지난 2004년 가수 이상민과 결혼했다가 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼해 의붓딸을 두게 됐다.